Doğası ve eserleriyle: Rusya

ST. PETERSBURG/ ERMİTAJ MÜZESİ

St. Petersburg merkezinde bulunan önemli bir kültür sanat müzesidir. 1764'te kurulan ve yaklaşık 88 yılın sonra halka açılan kurumun hamisi Çariçe II. Katherina olmuştur. 3 milyona yakın sanat eserinin sergilendiği müze, dünyadaki en geniş çizim sergilerini barındırdığı için bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştır.

Çok geniş koleksiyonları barındırmasına rağmen bu eserlerin cüzi bir bölümü sergilenilebiliyor. Özellikle 13. ve 20. yüzyıllar arası heykel, çizim gibi uygulamalı sanat eserleri içeren müze eski Mısır, Asur, Mezopotamya bölgesi kabartmalarına da sahiptir. Ayrıca 19. yüzyıl Yunan tarzına ait eserlerle birlikte yüz binlerce kalıcı eserin sunulduğu kurumda dönem dönem geçici koleksiyonlar da sergilenmektedir.

ST. PETERSBURG / PETERHOF SARAYI

Peterhof Sarayı, mimar Jean Baptiste Le Blond tarafından 1714-1721 yılları arasında yapılmış. Resmi açılış tarihi 1723'tür. Muhteşem mimarisi ve büyüleyici bahçesi sayesinde bazı kesimlerce Fransa'daki Versay Sarayı'na atıfta bulunarak 'Rus Versayı' olarak adlandırılmaktadır.

Saray, aynı anda Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıkmasını sağlamak için yapılan Büyük Kuzey Savaşı'nda kazandığı zaferin sembolü niteliğini taşıyor. 607 hektarlık arazi içine konumlanan sarayda, havuzlar, heykeller, çardaklar, çeşmeler ve yazlık evler yer alıyor. Peterhof Sarayı, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer almaktadır.

ST. PETERSBURG / AZİZ ISAAK KATEDRALİ

Rusya'nın ve Dünyanın en büyük Ortodoks bazilikası ve dördüncü büyük katedralidir. Fransız asıllı meşhur mimar Auguste de Montferrand tarafından tasarlanan katedral, 1786-1858 yılları arasında inşa edilmiştir. Katedralin alanı yaklaşık 4.000 metrekare, yüksekliği ise 101.5 metredir. Genel olarak katedralin mimarisinde Neo-Klasik izler hakimdir.

ST. PETERSBURG / PETER VE PAUL KALESİ

Zayaçiy Adası'ndaki Peter ve Paul Kalesi, kentin en eski mimari eseridir, kale temelinin atıldığı gün ise Saint Petersburg'un kuruluş tarihi olarak kabul edilir, kentin tarihi de bu günle başlar. Kalenin hatları, adanın şeklinin bir tekrarını oluşturuyor, köşelerindeyse önce ahşap olarak inşa edilen, zaman içerisindeyse taş yapı olarak değiştirilen beşer köşeli savunma kuleleri yer alıyor.

İtalyan mimar Domenico Trezzini tarafından tasarlanan kale, kent garnizonuna bir üs olması amacıyla kurulmuştur. Daha sonra yüksek rütbeli ve siyasi mahkumların yattığı hapishane olarak hizmet vermiştir. Hapishanede dönemin tanınmış yazarları Maksim Gorki ve Dostoyevski de yatmış. Bunun dışında, Büyük Peter'in oğlu Aleksey, Lenin'in ağabeyi Alexander ve Troçki de hapisanenin sakinleri içinde yer almış.

MOSKOVA / PUŞKİN MÜZESİ

Moskova'daki en büyük Avrupa sanatı müzesidir. Uluslararası bir müzik festivali olan Svyatoslav Richter'ın Aralık Geceleri 1981 yılından beri Puşkin müzesinde gerçekleşmiştir.

Müzenin mimarisi Roman Klein'e aittir ve inşası 1898 yılında başlamış ve 31 Mayıs 1912'de ise açılmıştır. Antik Mısır'dan çağdaş Avrupa sanatçılarının eserlerine kadar geniş bir koleksiyona sahiptir. Bunun dışında Batı Anadolu'dan çalınmış Troya hazineleri de müzede sergilenmektedir. Müzede ayrıca Vincent Van Gogh gibi dünyaca ünlü ressamların da eserleri bulunmaktadır.