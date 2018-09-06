Hafızalarda Toscana, kulaklarda ise Adrea Bocelli

TOSCANA'NIN EN İYİSİ AREZZO

Toscana'nın en iyi destinasyonlarından biri olan Arezzo, sahip olduğu müzeleri, kalıntıları ve kiliseleriyle ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunuyor. İtalya'nın orta kuzey kesiminde yer alan Arezzo, günümüzde adını dünyaca ünlü "Hayat Güzeldir" (La Vita e Bella) filminin çekildiği yer olarak duyurmuştur.

Arezzo'daki gezimize şehrin en önemli ve tarihi meydanı olan Piazza Grande Meydanı ile başlıyoruz. Buradaki meydanı gördükten sonra şehrin en önemli yapılarından olan San Francesco Kilisesi'ni ziyaret edeceğiz. Burada "Gerçek Haç Öyküsü" efsanesi ile oldukça ünlüdür. İtalya'nın en büyük fresklerini burada göreceksiniz. Toscana'da diğer yerlere göre daha az sayıda turistin bulunduğu şehir, bölgenin tarihinde önemli bir role sahiptir. Cortona, Anghiari, Monterchi ve Sansepolcro gibi olağanüstü köylerin bulunduğu şehirde Poppi Kalesi görmeniz gereken yerler arasında bulunuyor.

ORTA ÇAĞ ŞEHRİ SIENA

Turumuzda göreceğimiz bir diğer şehir de Siena. Bir Orta Çağ şehrini andıran Siena, şehir olarak UNESCO Dünya Mirasları Koruma listesindedir. Şehrin en ünlü meydanı olan Piazza del Campo İtalya'nın en güzel birkaç meydanından biridir. Siena, aynı zamanda geleneksel Palio yarışlarıyla da meşhurdur.

1800'lü yılların başından beri Siena'da mahalleler arası at yarışı düzenleniyor. Öyle ki, düzenlendiği tarihlerde şehir ziyaretçi akınına uğruyor. Siena, aynı zamanda İtalya'nın en çok sanat çalışmalarının olduğu yerdir. Bu nedenle şehrin merkezinde çok sayıda sanat eserleri ile karşılaşabilirsiniz. Şehrin kalbinin attığı meydan olan Piazza del Campo, gezilecek yerler listesinde şüphesiz ilk sırayı almalıdır. Gotik stildeki Sansedoni Sarayı (Palazzo Sansedoni) ve Belediye Binası (Palazzo Pubblico) meydanı oluşturan ana yapılardır.

KIZIL ŞEHİR BOLOGNA

Mimarisi, meydanları, yeme-içme özellikleri, yaşantısı ile Çizme'nin kuzeyinde çok özel bir şehir olan Bologna, aynı zamanda ülkenin gastronomi merkezi durumunda. Sahip olduğu değerlerle ülkenin dikkat çeken şehirlerinden olan Bologna'da, Maggiore Meydanı, Neptün Heykeli, Bologna Kuleleri, Podesta Sarayı, Santo Stefano Bazilikası ve San Luca Kilisesi görülecek yerlerden bazıları… Ayrıca serbest zamanınızda Bolonez soslu makarnayı tam yerinde yiyerek keyifli anlar geçirebilirsiniz.

İTALYA'NIN ÖZEL BÖLGESİ CHIANTI

İtalya'da Chianti Bölgesi'ne ayrı bir parantez açmak gerekir. Çiçeklerle süslü tarlaları, yemyeşil tepeleri, tablolara konu olacak güzellikteki ağaçlarıyla Chianti, Toscana'nın en çok ziyaret edilen bölgelerinden biridir.

Burası muhteşem doğa güzelliklerinin yanı sıra şaraplarıyla da bir hayli ünlü. İtalya'nın en ünlü şarapları Chianti Bölgesi'nde üretilmektedir. Dolayısıyla bölge bu yönden de çok ziyaretçi almaktadır. Chianti'nin mükemmelleşmiş üzümleri kasabanın güzelliğini artırmaktadır. Floransa ile Siena arasında yer alan bölge o kadar popüler ki, bu şehirlerden günlük tur düzenlenmektedir.

ANDREA BOCELLI RUHUNUZA DOKUNACAK

Gelelim Andrea Bocelli konserine… Turumuzun belki de en özel anlarını bu konserde geçirebilirsiniz. Andrea Bocelli dünyaca ünlü tanınan müzisyenlerin başında geliyor. Unutulmaz anlara şahit olacağınız bu konserde ünlü tenör size muhteşem bir konser verecek. Gözleri görmeyen ünlü müzisyen adeta ruhunuza dokunacak. İnsanın kulaklarından direk ruhuna ulaşabilecek bir sese sahip olan Andrea Bocelli'nin konseri ile seyahatiniz çok özel olacak.