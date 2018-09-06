Halfeti'de turizme destek

Fırat Nehri üzerine yapılan Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm, zipline sistemi ile daha da canlandırılacak.

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip ilçe, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarının başında geliyor. Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Bu yıl 500 binden fazla ziyaretçinin geldiği ilçede turizmin daha da canlandırılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli yatırımlar yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da turist sayısında önemli bir artış yaşandığını belirterek, kentin, beklentilerinin çok üstünde turist akınına uğradığını söyledi.

TURİZM MEKANLARI YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR

Çiftçi, gelen ziyaretçilerin ilçeden memnun ayrıldığını aktararak ilçedeki otellerin bir buçuk ay sonrasına rezervasyon yaptığını ve bunun ilçe için gurur verici bir durum olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçeye daha fazla turist çekmek için çalıştıklarını vurgulayan Çiftçi, "Halfeti'ye gelen misafirlerimizin güzel zaman geçirmesi için gerekli olan mekanları yeniden dizayn ediyoruz. Yukarı Fırat Havzası, tekne turları, Savaşan bölgesinde karşılama üniteleri, restoran ve ihtiyaçların, bir takım sosyal aktivitelerin karşılanması, yürüyüş yolları planlandı ve yavaş yavaş bu çalışmalara başlandı." diye konuştu.