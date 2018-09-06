Kırmızı şehir'e yolculuk: Marakeş

MAJORELLE BAHÇELERİ

Marakeş'in gizemli bahçesi, görmeden gelmemeniz gereken yerlerden biri. Çeşit çeşit kaktüsler, palmiye ağaçları ve eğrelti otlarının yer aldığı bu tropik bahçeler, Fransız ressam Jacquas Majorelle'in eseri. Hastalığı sebebiyle Marakeş'e yerleşen ressam, stüdyosunun da bulunduğu evinin etrafında bu bahçeleri oluşturmuş. Ressam, Fas hayatını anlatan eserleri ve tablolarında kullandığı Majorelle mavisi denen canlı mavi renk ile ünlenmiş. Majorelle'in 1962 yılında hayatını kaybetmesinin ardından bahçelerin de bulunduğu mülkü bu kez de Fransız modacı Yves St Laurent satın almış ve bahçeleri yeniden dizayn etmiş. St. Laurent burayı o kadar sevmiş ki, 2008 yılında öldükten sonra külleri bu bahçeye savrulmuş.

BAHİA SARAYI

Marakeş'in Topkapı Sarayı olarak adlandırılabilecek bu saray, mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. 19. yüzyılda Sultan Hasan'ın veziri Bou Ahmet için yapılan bu saray, muhteşem bir mimariye sahip. İçerideki zellige fayans döşemeleri, boyalı tavanlar ve şaşalı dekorasyonu zamanın ruhunu yansıtıyor. Sarayın ayrıca çiçek ve ağaçlarla dolu görkemli bir bahçesi de var.

DAR Sİ SAİD MÜZESİ

Vezir Si Said tarafından yapılmış eski bir saray olan bu bina, şimdi Berberi döneminden kalma gümüş mücevherlerinin, Taroudant gaz lambalarının, çanak-çömleklerin, işlemeli deri ve mermerlerin sergilendiği bir müzeye dönüştürülmüş.

Müzede ayrıca Fas halılarını sergilendiği bir bölüm ile meşhur Fas kapı ve pencerelerinin sergilendiği bölümler de var. Kuzey Afrika kültürünün zenginliklerini görmek isteyen herkes, bu müzeden keyif alacaktır.

KOUTOUBİA CAMİ

70 metre uzunluğundaki şehrin her yerinden görülebilen minaresiyle Koutoubia Cami, Marakeş'in en önemli simgelerinden biri. 1162 yılında inşa edilen cami, bugünkü Kuzey Afrika, İspanya ve Batı Sahra topraklarına hakim olan Murabıtlar Devletini yıkarak onun yerine geçen Muvahhidler'in en büyük mimari başarısı olarak kabul ediliyor. Muvahhidler, 1146 ve 1248 yılları arasında, bugünkü İspanya topraklarının büyük bölümünün yanı sıra Kuzey Afrika'daki bazı toprakları da denetimleri altında tutmuşlardı. Caminin dışı herkese açıkken, Müslüman olmayanlar içerideki dua bölümüne kabul edilmiyor.

SAADİ MEZARLARI

16. yüzyılda kurulan bu mezarlık, Marakeş'te 1524 ve 1668 yılları arasında hüküm süren Saadi Hanedanı'nın 66 üyesinin mezarına ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında Saadi hükümdarı Ahmad al-Mansur, halefleri ve ailesinin mezarları da bulunuyor. Büyük bir bahçenin arasında bulunan türbeleriyle Saadi Mezarlığı, başıboş ve atmosferik bir mekan.

ESKİ PAZAR (MEDİNA SOUKS)

Marakeş'in eski kenti Medina'nın çarşıları (Medina Souks), turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan birisi. Renklerin, kokuların ve seslerin birbirine karıştığı çarşı sokakları (souks), mutlaka gezinizin en akılda kalan anlarından birisi olacaktır. Alışveriş yapmak istemeyenler çarşının sokaklarında kaybolmanın keyfini yaşarken, alışveriş meraklıları ayakkabı çarşısı, halı çarşısı, deri çarşısı ya da baharat ve parfüm çarşısını gezerek sıkı bir pazarlığa girişebilir. Çarşı meydanının batısında Marakeş'in hayvan derisinin hala eski usullerle işlendiği ünlü tabakhanelerini de görebilirsiniz.