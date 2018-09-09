Çılgın otellerde unutulmaz tatil

SUYUN ÜSTÜNDE ÇADIRIN İÇİNDE Kanada
'nın Quebec eyaletindeki Les Tipieau Domaine Pourki'de suyun üzerinde küçük bir çadırda kalıyorsunuz. Bu çadırın karayla hiçbir bağlantısı yok kano yoluyla ulaşım sağlanabiliyor. En çok balık tutmak isteyenler tercih ediyor. KOCAMAN BIR DUBA Avustralya
'daki Hamilton Adası'nın yaklaşık 50 km uzaklığında bulunan Reefsleep tesisi, suyun üzerinde yüzen kocaman bir dubadan ibaret. Sualtı keşifleri için ideal. Ulaşım tekne ve botlarla sağlanıyor. Dünyanın en büyük resif sistemi olan Great Barrier Reef'i görme şansınız var. OTEL İÇİNDE KARAVAN Berlin
'deki Hotel Hüttenpalast'ta misafirler vintage karavanlarda konaklıyor. 2010'da açılan otelin arkasında yemyeşil bir bahçe yer alıyor. Otelin içinde
ise özel bir fabrikada üretilmiş farklı tasarımlara sahip beş karavan yer alıyor. YATAĞINIZ SAMANDAN
Batı Hollanda'nın Middag-Humsterland bölgesinde bulunan Hayema Heerd çiftliği doğal ortam sevenler için bulunmaz bir fırsat. Çevrede yer alan egzotik hayvanlarla tanışabilir, samandan yataklarda uykuya dalabilirsiniz. UÇURUMUN KENARINDA
Karaya oturtulmuş kocaman bir yolcu gemisinde tatil yapmak isterseniz, sizi Sun Cruise Hotel'e alalım. Otel, Kore'nin etkileyici gün doğumuyla ünlenen Jeongdongjin sahilinde bir uçurumun üzerinde yer alıyor.