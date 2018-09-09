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Çılgın otellerde unutulmaz tatil Çadırda kalmak size göre değilse, uçurumun kenarındaki gemiye alalım sizi. Bu otellerde geceleri uykuya dalmakta zorlanacaksınız belki, ama unutulmaz bir tatil geçireceğiniz garanti

Giriş Tarihi: 9.9.2018