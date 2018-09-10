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'in turizm gözdesi: Sümela

'de turistlerin ilk ziyaret ettiği mekanların başında Sümela geliyor. Eşsiz manzarası ve turizm alternatifleriyle de birçok olanak sunuyor.

AA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 10:16
Doğu Karadeniz'in turizm gözdesi: Sümela

UNESCO'NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2000 yılında alınan tarihi , restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SEYİR TERASINDAN SÜMELA'YA BAKIŞ

Yöreye gelen turistler, Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan Aya Varvara Manastırı'nı gezerken hem Sümela'nın üç boyutlu tanıtımını izleyebiliyor hem de bahçesindeki seyir terası sayesinde Sümela Manastırı'nı farklı açıdan görebiliyor.

YÖRESEL LEZZETLER

Bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi i de tatma fırsatı buluyor.

Sümela Manastırı'na kolay ulaşım için yapılacak teleferikle hem trafik sorununun çözülmesi hem de turistlere farklı bir gezinti imkanı sunulması planlanıyor.

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Doğu Karadeniz'in turizm gözdesi: Sümela
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