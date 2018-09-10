Doğu Karadeniz'in turizm gözdesi: Sümela

UNESCO'NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2000 yılında alınan tarihi Sümela Manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SEYİR TERASINDAN SÜMELA'YA BAKIŞ

Yöreye gelen turistler, Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan Aya Varvara Manastırı'nı gezerken hem Sümela'nın üç boyutlu tanıtımını izleyebiliyor hem de bahçesindeki seyir terası sayesinde Sümela Manastırı'nı farklı açıdan görebiliyor.

YÖRESEL LEZZETLER

Bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürüne özgü kazaziye ve telkari ürünlerinin sergilendiği Sümela çevresinde turistler, balık ve köfte ağırlıklı mutfağın yanı sıra mısır ekmeği, yoğurt ve tereyağı gibi yöresel lezzetleri de tatma fırsatı buluyor.

Sümela Manastırı'na kolay ulaşım için yapılacak teleferikle hem trafik sorununun çözülmesi hem de turistlere farklı bir gezinti imkanı sunulması planlanıyor.