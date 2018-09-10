Ekim ayında mutlaka görülmesi gereken yerler

SARDİNYA, İTALYA

Özellikle balayı çiftlerinin tercihi olan Sardinya, nispeten sakinliği ve kendisine hayran bırakan doğasıyla sizi etkilemeyi başaracak.

Akdeniz'in en büyük adalarından biri olan Sardinya'nın en önemli kenti Cagliari ise sizi zaman içinde bir yolculuğa çıkaracak.

BRUGGES, BELÇİKA



Brugges, kuzeyin Venedik'i olarak anılmaktan fazlasını hak ediyor. Zira Brugges, kendi kimliği olan ve bunu Ortaçağ'dan günümüze taşımayı başarmış bir yer. Kente hakim olan gri hava kendisini sonbaharda daha bir güzel yansıtırken özellikle romantik bir tatil yaşamak isteyen çiftleri bekliyor.

PORTO, PORTEKİZ





Ülkeye adını veren bu renkli kent, Okyanus dalgalarından korunaklı kıyıları, tarihi sokakları ve görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Kentin zamana meydan okuyan sokaklarında gezdikten sonra teras kafelerinde soluklanabilir ve yer yer İstanbul'u andıran Porto manzarasına bakabilirsiniz.

MARSİLYA, FRANSA





Son dönemde çok konuşulan ve başrolünde Gerard Depardieu'nün yer aldığı Marseille dizisiyle epey bir gündemde olan Marsilya, Antikçağ'da Anadolu'dan göç edenler tarafından kurulmuş bir kent. Günümüzde çok kültürlü yapısıyla dikkat çeken Marsilya, sokakları ve yaşam tarzıyla insanı kendisine çekiyor.

BUDAPEŞTE, MACARİSTAN





Görkemli yapıları, şık kafeleri, upuzun caddeleriyle Budapeşte, tatiline klas bir hava katmak isteyenleri davet ediyor. Kentteki Szechenyi Açıkhava Hamamı'nı da ziyaret etmeyi unutmayın.

ROMA, İTALYA





Klişe iyidir diyenlerdenseniz Roma, bu dönem harika bir seçenek olabilir. Zira yazın kavurucu sıcakları geride kalmış, bu tarihi kenti terler dökmeden rahat rahat gezebileceğiniz bir hava Ekim'de sizi bekliyor olacak. Tarihe doğru bir yolculuk sizi bekliyor! Müze rezervasyonlarınızı unutmayın.

BÜYÜKADA, TÜRKİYE

"O kadar uzaklara gitmeye ne gerek var?" diyenler için İstanbul'da sonbaharın tüm renklerini görebilecekleri bir yer var. Evet, Büyükada. Her biri bir sanat eseri olan köşkleri, sokakları ve aşıklarıyla Büyükada, Ekim'de havalar henüz çok bozmamışken mutlaka görülmesi gereken bir yer.