Fazla bagaj geçirmenin yolları

BAGAJ TAŞIMA HAKKINIZI ÖĞRENİN

Hangi havayolu ile seyahat edecekseniz, uçuş öncesinde mutlaka bagaj taşıma hakkınızı öğrenin. Tarifeli bir havayoluyla yola çıkıp, düşük maliyetli şirketle seyahatinizi sonlandırmak istiyorsanız, bagaj ağırlığını iki kez kontrol etmelisiniz. Birden fazla havayolu firmasının ortak yürüttüğü seferlerde ise, en uzun uçuşu sağlayan şirkete ait serbest bagaj hakkı kurallarının geçerli olduğunu unutmayın.

SERBEST BAGAJ VE KABİN BAGAJI FARKINI BİLİN

Uçağa binerken yanınıza alacağınız el bagajıyla (kabin bagajı), bavulunuzun bulunduğu serbest bagaj için farklı haklarınız olduğunu bilin. Örneğin, Türk Hava Yolları ekonomi sınıfı yolcusu iseniz, kendi denetim ve sorumluluğunuz altında olan ve uçak içinde ücretsiz taşınan el bagajınız, kabin boyunu geçmeyen 55x40x23 santimetre boyutlarında ve 8 kilogram ağırlığında olmalı.

KABİN BAGAJI

Kabin bagajı veya el bagajı, uçağa biniş esnasında yanınıza aldığınız ve baş üstü dolabına yerleştirdiğiniz bavuldur. Havayolu firmaları bu bagajların ağırlığından ziyade, genellikle boyutuna dikkat ediyor. Az yer kaplayan fakat ağır eşyaları el bagajı olarak yerleştirebilirsiniz.

ŞAHSİ EŞYA

Kabin bagajına ek olarak elinizdeki paket, poşet, çanta gibi eşyalara bazı durumlarda izin verilmeyebiliyor. Fazla kalabalık ve ağır olduğu anlaşıldığında zorun çıkmaması için mümkün olduğunca tek parça halinde ve düzenli bir şekilde şahsi eşyalarınız arasında bulunmasında fayda var.

SERBEST BAGAJ

En çok kontrole tabi tutulan serbest bagaj, uçağın altına verilen bavullardan oluşuyor. Bazı havayolları ise tek parça ağırlığının 20 kilogramı geçmesine izin vermiyor. Böyle durumlarda uzun uçuşlarda 30 kilograma kadar hakkınız olsa bile, bagajınızı ikiye bölün.

FAZLA EŞYA

Fazla eşyalarınızın görevli personelin olurundan geçmesini istiyorsanız, önce kendi giyiminize sonra da bagajınıza dikkat edin. Eskimiş, yıpranmış, düzensiz ve kirli bir bavulun ağırlığını hiçbir personelin de tolere etmeyeceğini bilin. Bagajlarınızın size ait olduğunu gösteren etiketleri mutlaka bulundurun. Teslim sırasında tartılacağı için havalimanına gelmeden bagajın ağırlığını ölçün. Sizden önce, fazla bagaj sorunu çıkaran yolcunun ardından işlem sırasına girmeyin.

CHECK-İN

Check-in sırasında bagajınız limiti geçtiyse, içinden en ağır olanı çıkarıp önce el bagajına sığdırmayı deneyin. Çoğu zaman tartılmadığından el bagajlarını tercih edebilir veya şahsi bagajınız arasına koyabilirsiniz. Eğer böyle bir şansını yoksa bir arkadaşlarınıza emanet edip işlemi tamamlayın.



AZ EŞYA İLE UÇMAYI ÖĞRENİN

Huzurlu bir uçuş için ağırlık ve hacim bakımından sınırları zorlamamanız gerektiğini unutmayın. Nasılsa bir şekilde hallederim düşüncesiyle, hacmi büyük bir el bagajıyla kabine girmeye teşebbüs etmeyin, zira uçağın kapısında bagajınız elinizden alınıp kargoya gönderilebilir. Değerli veya seyahat için zorunlu eşyalarınızın belirsizliğiyle huzursuz bir yolculuk yapmayın.