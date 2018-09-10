Sonbahar bu şehirde bir başka güzel

BİR DOĞA HARİKASI: BLED GÖLÜ

Ljubljana'nın güzelliğine değer katan ve sadece kendi başına bile şehre ziyaret için bir neden olabilen Bled Gölü… Burası Slovenya'nın incisi. Alp Dağları'nın arasında bölgedeki tek göl olma özelliğine sahip bu muhteşem doğa harikası sizi farklı diyarlara götürecektir. Önemli bir değer olan Bled Gölü'nde çevreye zarar vermemek için motorlu teknelerin kullanılması yasak. Tekne ya da kano ile gölün kristalimsi renkteki sularında dolaşabilir veya ada etrafını yürüyerek keşfedebilirsiniz. Sonrasında da Bled Kalesi'ne çıkarak, kasabanın bütün manzarasını görebileceksiniz.

LJUBLJANA KALESİ'NDEN ŞEHİR AYAKLARINIZIN ALTINDA

Buradan şehri panaromik olarak seyredebilirsiniz. Şehrin içinde yer alan kale, geçmiş yüzyıllarda kraliyet ailesinin ikamet ettiği yer olarak biliniyor. Günümüzde kalenin içinde restoranlar da mevcut. Tarihi bir yerde yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Özellikle Gostilna Gradu adlı restoranda ülkenin yöresel yemeklerini bulabilirsiniz.

ŞEHRİN TARİHİ MEYDANI

Kentin ana meydanı, 15. yüzyılda yaşanan depremle tamamen yok oldu. Sonrasında ise yeniden hayata kazandırılan meydan günümüzde, şehrin çekim merkezlerinden biri durumunda. Barok tarzını göreceğiniz meydanda, sanat müzesi ve belediye binası bulunmakta. Arnavut kaldırımlı dar sokaklardan geçerken şehrin eski karakterini burada fazlasıyla hissedeceksiniz.

SLOVENYA MİMARİSİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ: EJDERHA KÖPRÜSÜ

Burası, dünyada betondan yapılmış ilk köprü olarak biliniyor. Şehrin mimari tarzını en iyi yansıtan yapıdır desek yanlış olmaz. Köprünün iki ucunda bulunan yeşil metalik renkte ejderha heykeli, Slovak sanatının karakteristiğini yansıtıyor. Köprüyü yapan Slovenyalı mimar Joze Plecnik'in, Prag ve Viyana'da da onlarca eseri bulunuyor.

ŞEHRİN EN BÜYÜK PARKI: TIVOLI

Ljubljana yemyeşil bir şehir. Dolayısıyla şehrin birçok noktasında genişçe parklar var. En büyüğü ise Tivoli Parkı. Burada ayrıca kültürel etkinlikler de yapılıyor. Parkın içinde çok sayıda küçük göletler ve spor için tesisler mevcut. Kendinizi doğanın kucağına bırakmak istiyorsanız, bu parka mutlaka uğrayın.