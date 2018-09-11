Akdeniz'in en gözde şehri Marsilya

Marsilya, Fransa'nın Akdeniz sahilindeki en önemli kentidir. Ülkenin Paris'ten sonraki en büyük ikinci şehri olan Marsilya, tarihi kimliğiyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık üç bin yıl önce Foçalıların bir koloni olarak kurduğu Marsilya, günümüzde Fransa'nın en canlı kentlerinden biridir.

MARSİLYA NEREDE? NASIL GİDİLİR?

Marsilya, güney Fransa'nın Akdeniz sahilinde yer alan bir liman kentidir. Fransa'nın en büyük ikinci kenti olan Marsilya, Akdeniz'in en önemli şehirlerinden biridir. Marsilya'nın kıyı şeridinde yükselen dağlar, kenti yeşil ve mavinin ortasında bir yerde konumlandırmaktadır. Provence bölgesinde yer alan Marsilya'ya İstanbul'dan her gün birçok uçuş gerçekleşmekte.

İstanbul'dan Marsilya'ya her gün 3 saat 10 dakika süren bir uçak yolculuğuyla ulaşmak mümkün. Marsilya Provence Havaalanı kent merkezinin 27 kilometre batısında yer alır. Belediye otobüsleriyle Marsilya merkezine ulaşmak mümkün. Kış saati uygulamasının olduğu dönemlerde Türkiye ile Marsilya arasında iki saatlik bir zaman farkı bulunmakta.

TİPİK BİR AKDENİZ KENTİ

Marsilya tipik bir Akdeniz kenti. Bu iklimin tüm özelliklerini taşıyan Marsilya'da yaz aylarında hava sıcak, kışın ise genelde eksili değerlere pek ulaşmaz. Engebeli bir doğal yapısı bulunan Marsilya'da yürüyerek bir yerden bir yere ulaşmak bu açıdan zorlayıcı olabilir. Doğal bir limana sahip olan Marsilya'da 19. ve 20. yüzyıl yapıları ağırlıktadır.

MARSİLYA TARİHİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Marsilya 2600 yıl önce Foçalılar tarafından kurulmuş bir kent. Yüzyıllardır Fransa toprağı olan Marsilya'nın ana unsuru Fransızlardır. Bunun yanı sıra özellikle kuzey Afrika'dan gelen Arap göçmenler ve Sahraaltı Afrikası'ndan gelenler kent nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur.