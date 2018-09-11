Paranın doğduğu kent: Sardes

Demir Çağında Batı Anadolu'yu hakimiyetine alan Lidya Krallığı'na başkentlik yapan Sardes Antik Kenti, dünyada madeni paranın ilk basıldığı yer olarak ilgi çekiyor. Tarihte ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, UNESCO'da kalıcı olmayı hedefliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve şehircilik tarihi M.Ö 1200'lü yıllara dayanan Sardes Antik Kenti, farklı medeniyetlerden ayakta kalmış yapıların da bulunduğu çok sayıda eseri bünyesinde barındırıyor. Batı Anadolu'da egemen olan Lidya'ya başkentlik yaparak altın madenciliği sayesinde elde ettiği zenginlikle döneminin en önemli merkezlerinden biri haline gelen antik kent, en parlak dönemini de Lidya uygarlığıyla yaşadı. Dönemin önemli bilim adamları ve sanatçılarını kendisine çeken Sardes, "Karun kadar zengin" sözüyle de tanınan Lidya Kralı Karun dönemindeki zenginliğiyle dilden dile dolaştı.

Bugün antik kente gelenler, Lidya Tümülüs mezarlıklarını, çok tanrılı dinler zamanından kalan ve iyi korunmuş, dünyanın en görkemli tapınaklarından olan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın en büyük havrasını, Yuhanna İncili'nde bahsedilen kiliseyi, Roma döneminden anıtsal bir hamam ve gimnazyumu (Eski Yunan ve Romada, beden eğitimi ve spor etkinliklerinin yer aldığı, çevresinde revaklı avlular bulunan büyük bina) ile kente altın taşıdığı rivayet edilen Paktolos Nehri'ni (Sart Çayı) ziyaret edebiliyor.

GEÇİCİ LİSTEDEN KALICI LİSTEYE ALINMALI

Madeni parayı basan Lidya'nın insanlıkta büyük bir etki bıraktığını anlatan Uçar, parayla birlikte ticaret anlayışının değiştiğini anlattı. Uçar, Sardes'e gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını aktararak, "Sardes Antik Kenti'nin yaşam alanı 75 kilometrekarelik büyük bir alan. Şu anda bu alanın yüzde 1'i ortaya çıkmış vaziyette. Kazılarla yeni eserlere, bilgilere ulaşılıyor" dedi.

Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüslerinin 2013 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını, 5 yıldır bu listede beklediğini Uçar, "İnsanlığa para gibi finans dünyasını ortaya çıkartacak, ticareti geliştirecek, takası ortadan kaldıracak bu kadar değerli veriler sunan bir yerin UNESCO'da geçici listede olması garipsenecek bir durum. Geçici listeden kalıcı listeye alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.