Turistlerin gözdesi Belek

ASPENDOS TİYATROSU

Aspendos Tiyatrosu, gerek mimari özellikleri gerekse iyi konuma gelmişliği ile Roma Devri tiyatrolarının günümüzdeki en seçkin temsilcilerinden biridir. Tanrılara ve devrin imparatorlarına adanan yapı, Roma tiyatro mimarisinin ve yapım tekniğinin son çizgilerini sergiler. Devrinin görkemli yapılarından biri olan Aspendos Tiyatrosu, İmparator Marcus Aurelius devrinde (i.S. 161-180) Theodoros'un oğlu mimar Zeno tarafından inşa edilmiştir. Girişin iki yanında Grekçe ve Latince yazıtlardan Curtius Crispinus ve Curtius Auspicatus adlı şehrin zengini iki kardeş tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Üst galerilerdeki, girişteki ve sahne binasındaki onarım izlerinden Selçuklular devrinde de onarılan tiyatro günümüzde de kullanılır haldedir.

PERGE ANTİK KENTİ

Antalya lya şehir merkezinin 17 kilometre doğusundaki, Aksu sınırları içinde yer alan Perge, sadece bölgenin değil, tüm Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biridir. Mimarisi yanında mermer heykeltıraşlığıyla da ünlüdür. Sanatçılar tarafından mermer bir kente dönüştürülen Perge, modern şehir planlamacılarını kıskandıracak kusursuz şehir planıyla gerçekten muhteşemdi. Perge'de kutsal sayılan tanrı ve tanrıçalar arasında Artemis'in önemli bir yeri vardır. Perge Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilmektedir.

DİNLER BAHÇESİ

Ortak bir avluya açılan cami, sinagog ve kiliseden oluşan bu Hoşgörü Bahçesi, kardeşliği yansıtan dinler buluşmasını sembolize eder. Bir turizm beldesinde açılan ilk ibadet merkezi olan bu yerde her din kendi bayram ve ayinlerini istedikleri gibi gerçekleştirebilmektedir. 2004 yılında yapılan bahçedeki camiye Cennet Bahçesi, kiliseye de Ruhullah adı verilmiş. Sinagogun ismi ise konulmamış.

KURŞUNLU ŞELALESİ

Antalya'nın Aksu ilçe sınırları içerisinde, kent merkezinden 22 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı içerisinde yer alan şelale yüzlerce kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. 18 metre yükseklikten dökülen şelalede, 7 adet küçük gölet, küçük şelaleciklerle birbirine bağlanıyor. 2 kilometrelik bir kanyon içindeki bu şelale, çevresindeki zengin flora ve fauna, doğa yürüyüşü, bitki ve hayvanları gözlemleme gibi eko turizm faaliyetleri açısından önemli yerlerden biridir. Kurşunlu Şelalesi ve çevresi özellikle yaz sıcaklarından bunalanlar için mükemmel bir kaçış noktasıdır.