Trende lüküs hayat

Tren seyahatleri tekrar moda oluyor. Dünyanın her köşesinden lüks trenlerle yolculuğa çıkabileceğiniz inanılmaz rotalar var. Japonya , Portekiz, İspanya hatta Avustralya 'yı bile bir baştan bir başa raylar üzerinde gezebilirsiniz. Her ülkenin kendi gastronomisini ve kültürünü ön plana çıkardığı bu trenlerden bazıları 1890'larda devlet başkanlarını, kralları ve hatta papaları taşıyan trenlerin ta kendisi. Vagonlarda özel uşaklar 24 saat boyunca hizmet veriyor. Ultra lüks trenler sizi hayatınızın en unutulmaz tatilini yaşatmayı vaat ediyor.Golden Eagle Moskova'dan başlayıp Vladivostok'a kadar devam ediyor. Ardından Baykal Gölü 'nü geçip Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur 'da seferini sonlandırıyor. İki hafta süren, yaklaşık 11 bin kilometrelik yolculuk boyunca Sibirya'nın Paris'i olan Irkutsk ve Buryat Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude duraklarınızdan bazıları olacak.Baykal Gölü kenarında barbekü için mola verecek, suyun kenarında kurulmuş köyleri keşfedeceksiniz.The Ghan, Avustralya'nın kuzeyinden başlayıp güneyine doğru uzanan bir rotada sefer yapıyor. Yani Avustralya'nın Darwin ile Adelaide şehirleri arasında.Özelliği ise dünyanın en uzun trenlerinden biri olması. Uzunluğu 1120 metre.Trenin mola verdiği bazı duraklarda kanyonlarda düzenlenen yürüyüş turlarına katılabiliyorsunuz. Bu turlarda deveye binebilir, kanguruları görebilirsiniz.Sizi 1920'lere götürecek bir tren yolculuğuna hazır olun. El Transcantabrico Gran Lujo tasarımıyla sizi otantik bir dünyaya, eski zamanlara götürüyor. Kuzey İspanya'nın yeşillikleri arasında geçen yolculuğunuz boyunca trenin yanında bir otobüs sizinle birlikte San Sebastian'a kadar seyahat ediyor. Tren mola verdiğinde bu otobüsle günübirlik turlar düzenleniyor. Trenin durakları arasında meşhur Guggenheim Müzesi, Picos de Europa Ulusal Parkı ve Santiago de Compostela Katedrali yer alıyor. Sekiz gün sürecek seyahatinizde İspanya'nın gastronomisine ve manzarasına hayran kalacaksınız.Maharajas' Express, dünyanın en pahalı treni olarak biliniyor. Kuzey Batı'dan başlayan rota sizi Hindistan'ın merkezine doğru 12 durak boyunca götürüyor. Klasik Hint tasarımıyla dizayn edilen trenin durakları arasında elbette Taç Mahal de bulunuyor. Yol üstünde Bombay ve Delhi şehirlerine de uğruyorsunuz. 88 kişilik yolcu kapasitesine sahip lüks trenin bilet fiyatı ise 6 bin dolardan başlıyor.1890'da kraliyet treni olarak inşa edilen The Presidential Train, Portekiz demiryolunun adeta baştacı. Bir asırdan fazla bir süre devlet başkanları, kralları ve papaları taşıyan tren 2010 yılında tekrar restore edildi. Bu restorasyonun maliyeti 1 milyon euro oldu. Tren beş lüks vagondan oluşuyor. Trende Michelin yıldızlı isimler ayarında şeflerin elinden çıkma Portekiz yemekleri yiyebilir, yeni yerler keşfedebilirsiniz.Suite Shiki-Shima dünyanın en lüks treni olarak biliniyor. Trenin içi modern Japon kültürünü yansıtan detaylarla tasarlanmış. Tochigi Vadisi ve Nikko Toshogu Tapınağı gibi Japonya'nın kırsal bölgelerindeki turistik yerlerine seyahat eden trenin içinde 15 suit oda bulunuyor. Yolculuğunuzu daha konforlu hale getirmek için personal 24 saat aralıksız çalışıyor.Seyahat boyunca ünlü Japon şef Katsuhiro Nakamura'nın lezzetli yemeklerinden de tadabiliyorsunuz.Üç gün süren yolculuk, Vancouver'dan başlayıp Toronto'ya kadar devam ediyor. Yol boyunca nefesinizi kesen manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Dağlar, uçsuz bucaksız düzlükler ve göller... Misafirler gün boyunca keyifli yemekler yiyip, manzaranın tadını çıkarıyor.