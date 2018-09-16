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Trende lüküs hayat Günlerce süren bir tren yolculuğu hayal edin. Restoranda ünlü şeflerin sizin için hazırladığı yemekleri tadarken pencereden kangurulara el sallayacaksınız. Özel tasarım vagonlarda, beş yıldızlı otel konforunda yolculuğun keyfini çıkarırken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız