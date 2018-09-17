Amsterdam'da görmeniz gereken müzeler

RİJKSMUSEUM

Rijksmuseum, Amsterdam'daki en önemli müzelerin başında geliyor. Müze, 19. yüzyılın başından beri eşsiz bir Hollanda sanat koleksiyonu sunmaktadır. Müzenin bulunduğu yapı Neo gotik tarzda olması nedeniyle Protestan cemaatinin tepkisini çekse de kurulduğu günden itibaren önemini korumuştur.

Dünyaca ünlü ve Amsterdam'ın en önemli müzelerinden biri olan Rijksmuseum'a geldiğinizde kesinlikle görmeniz gereken eserlerin başlıcaları şunlardır: Hendrick Avercamp'ın "Patenciler ve Kış Manzarası" isimli resmi, Jan Vermeer'in "Mutfak Hizmetçisi", 1420 yılındaki su baskınını tasvir eden "Azize Elizabeth Günü Taşkını", 17. yüzyıl Flaman resminin en önemli yapıtlarından olan "Gece Bekçisi", Koudewater'ın "Aziz Caterina" tablosu ve daha birçok önemli eser.

VAN GOGH MÜZESİ

Dünyanın en kapsamlı Van Gogh koleksiyonunu görmek istiyorsanız Amsterdam'ın en ünlü müzelerinden biri olan Van Gogh Müzesi'ne gelmelisiniz. Buraya geldiğinizde sanatçının 200'den fazla resmini, 500'den fazla çizimini, mektuplarını, baskı ve tasarımlarını görebilirsiniz. Van Gogh Müzesi'ne geldiğinizde Van Gogh'un sanatsal gelişimini de görmeniz mümkündür.

STEDELİJK MÜZESİ

Stedelik Müzesi, Amsterdam'ın bir diğer önemli müzesi. Amsterdam'ın modern sanat müzesi olan Stedelijk, 19. yüzyıl sonlarından günümüze olan sürece odaklanır. Bu modern sanat müzesinde ünlü kişilerin eserlerinin yanı sıra amatör modern sanatçılarının eserleri de bulunur. Müzede üç tane Van Gogh resmi, Picasso, Renoir, Cezanne, Andy Warhol ve Williem de Kooning imzalı resimler görülebilir. Müzenin geçici sergi kısmında güncel eserleri takip edebilirsiniz.

ANNE FRANK'IN EVİ

Anne Frank ismi İkinci Dünya Savaşı'nın simge isimlerinden biri. Alman işgali ile birlikte birçok zorluk yaşamış, aylarca bir evin gizli bir bölmesinde gizlenmiş ve maalesef 1945yılında Belsen'deki bir Nazi kampında trajik bir şekilde ölmüştür.

Bu küçük kızı hala anılır kılan şey ise evde saklandıkları süreçte yazdığı "Anne Frank'ın Günlüğü" isimli güncesidir. 25 aylık bir süre boyunca saklandıkları ev ve yaşadıkları her detay bu güncede ilk elden anlatılmıştır ve kitap uluslararası ün kazanmıştır. Günümüzde Anne Frank'ın Evi müze haline dönüştürülmüştür. Yılın her döneminde evin girişinde uzun bir kuyruk görebilirsiniz. Ziyaret günü bilet bulmak imkansızdır, bu yüzden mutlaka ziyaretiniz öncesi online bilet temin edin. Bu küçük kızın güncesini okumadıysanız bile evini mutlaka görmelisiniz.