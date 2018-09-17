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Az parayla gezilebilecek ülkeler

Dünyayı dolaşmak istiyorsunuz ama bütçeniz kısıtlı mı? O zaman sizin için hazırladığımız uygun bütçeyle dolu dolu tatil yapacağınız yerlere mutlaka göz atmalısınız.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:55
Az parayla gezilebilecek ülkeler

KAMBOÇYA

Acılar ülkesi olarak bilinen Kamboçya, milyonlarca insanın iç savaş sonrasında hayatlarını kaybettikleri topraklarda bulunur. Bu güzel ülkenin Siem Reap şehrinde, dünyanın en büyük tapınak bölgesi olan Angkor Wat, büyüleyici heybeti ile eminim sizleri de etkileyecektir.

NİKARAGUA

En ucuz ülkeler sıralamasında, hatta hayat şartları en ucuz olan ülkeler sıralamasında, her daim yer alan bir ülkedir kendileri. Orta Amerika'ya giden bir çok gezginin uğrak noktasıdır. Ekonomisi iyi değildir.

BULGARİSTAN

Bir çok seyahat sever, hafta sonu kaçamak yapmak için Bulgaristan'a gider oldu. Özellikle kayak severler, dünyanın en iyi kayak merkezilerine sahip olan bu güzel ülkeye, kış mevsiminde akın eder oldular.

ENDONEZYA

Bali bölgesi balayına gidecek çiftler için ilk sırada alan bu ülkede ucuz konaklama fırsatlarını takip ederek güzel günler geçirmeniz mümkün.

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Az parayla gezilebilecek ülkeler
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