Eylül ayının en sıcak beş şehri

SAO PAULO

Brezilya'nın en popüler şehirlerinden biri olan Sao Paulo aynı zamanda Güney Amerika'nın da en büyük şehri olarak bilinir. Yazı doyasıya yaşamak için en doğru tercihlerden biri olan Sao Paulo'nun dört bir yanı tropik bitkilerle çevrili. Yazın hiç bitmediği şehirde pek çok zevke hitap eden seyahat olanakları yer alıyor. Kültürel anlamda oldukça popüler müzelere sahip olan Sao Paulo'nun en çok ziyaret edilen müzelerinden biri ise Futbol Müzesi. Brezilya dünya genelinde başarılı futbolcularıyla biliniyor bu sebeple Futbol Müzesi her yıl pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yerel sanatlarıyla da ön plana çıkan şehir özellikle dans etmeyi sevenlere harika zaman geçirme şansı sunuyor. Brezilya'nın en güzel yemeklerine ev sahipliği yapan Sao Paulo'da mutfak zengin bir kültürel miras olarak kabul ediliyor. Bölgede Avrupa, Hint ve Afrika mutfağından karma yemekler dikkat çekiyor. Şehrin en popüler yemekleri ise deniz mahsülleri, kuskus ve pizza olarak karşımıza çıkıyor.



KAHİRE

Sıcağıyla ünlü Kahire, 10. yüzyılda kurulan ve kültürel dokusunu günümüze kadar koruyan bir şehirdir. Ünlü Nil Nehri, Kahire'nin tam ortasından geçiyor ve şehri ikiye bölüyor. Doğu'nun Paris'i olarak anılan şehir pek çok kültürel yere ev sahipliği yapıyor. Şehir herkesin bildiği üzere Piramitler ile tanınıyor. Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olan Mısır Piramitleri ülkenin sembolü haline gelmiş durumda. Piramitlerin yanı sıra seyahatseverler Kahire'de en çok Tahrir Meydanı'nı ve Mısır Müzesi'ni ziyaret ediyor.

Yazı yeniden yaşamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Kahire aynı zamanda alışveriş tutkunlarının çok seveceği bir şehir. Şehirde özel baharatlardan el yapımı takılara, özel tasarımlı lambalardan dekoratif süslere kadar pek çok cazip ürün sizleri bekliyor.

BANGKOK

Egzotik yapısıyla bilinen Tayland'ın aksine Bangkok tam bir metropol olarak ön plana çıkıyor. Son zamanlarda Uzak Doğu'nun en fazla turist çeken bölgelerinden olan Bangkok, Yüzen Pazarlar'ı ile tanınıyor. Bir sandal ile hem gezip hem de alışveriş yapabileceğinizi söylesek ne düşünürsünüz? Bangkok'da satıcılar ürünlerini kayıklarında suya açılarak satıyor, turistler tarafından oldukça ilgi çeken bu gelenek şehrin sembolü haline gelmiş durumda. Önemli gezi noktalarının yanı sıra şehir geniş yemek seçenekleri ve benzersiz gece hayatıyla da farklı bir deneyim yaşamanıza yardımcı oluyor.

ORLANDO

ABD'nin Florida eyaletinin idari merkezi olan Orlando her yıl 50 milyondan fazla turiste kapılarını açıyor. Walt Disney World, International Drive, Osceola County gibi dünyaca ünlü

tema parka ev sahipliği yapan şehir çocuklu aileler tarafından da çok sık tercih ediliyor.

BODRUM

Yaz bitti diye üzülüyor fakat yurt dışına çıkmayı da tercih etmiyorsanız ülkemizin en popüler tatil beldesi Bodrum, Eylül ayında da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Dillere destan Bodrum hem güzel denizi, hem de eğlenceli gece hayatıyla gidenlerin dönmek istemediği bir yer! Yazı gerçek bir tatil cennetinde sonlandırmak istiyorsanız Bodrum en doğru tercihlerden biri.