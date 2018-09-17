Hafta sonu İstanbul'da gezilebilecek yerler

BALAT



Balat, son yılların en gözde rotalarından biri. Her gidişinizde sokaklarına bir yenisinin eklendiği kafeleri, antikacıları, atölyeleriyle Balat, yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Osmanlı döneminde zengin Rumların yaşadığı bir semtti. Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne de ev sahipliği yapan Balat'ta çok sayıda kilise, ayazma ve sinagog da bulunmakta.

Ne yapmalı?

Balat'ın dört bir yanı üçüncü dalga kahvecilerle dolu. Semti keşfettikten sonra bu kafelerden birinde sert bir kahve ile yorgunluğunuzu atabilirsiniz.



Nereleri görmeli?

Rum Ortodoks Patrikhanesi, Rum Lisesi, Ahrida Sinagogu, Bulgar Kilisesi, Ayazma ve kısacası Balat'ın tüm sokakları mutlaka görmeniz gereken yerler arasında yer alıyor. Hele bir de yanınızda fotoğraf makineniz varsa sergi açacak güzellikte kadrajlar sizi bekliyor.

MODA



Kadıköy'ün altın çağını yaşadığını söyleyebiliriz. Yeldeğirmeni'nden Bostancı'ya kadar olan her semti son dönemin ayrı birer yıldızı konumunda. Ancak Moda bizim için en özeli olsa gerek. Bahariye'den Fenerbahçe'ye uzanan bu şirin semt, kafeleri, kitapçıları, tramvayı ve canlı hayatıyla dikkat çekiyor.





Ne yapmalı?

Moda denince akla gelen ilk şeyler waffle ve dondurma olsa gerek. Semtin sokaklarındaki mekanlarının yanı sıra iskele manzaralı kafelerde de bu lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.



Nereleri görmeli?

Balat için söylediklerimiz burası için de geçerli. Sıcak hava bahanesi de olmadığına göre buyrun Moda sokaklarına. Barış Manço'nun evi, iskele, sahil, kitapçılar sizi bekliyor.

ARNAVUTKÖY-BEBEK



Hafta sonu ve İstanbul kelimelerini yan yana getirince Boğaziçi'nden bahsetmemek olmaz. Arnavutköy-Bebek hattı kuşkusuz bu konuda ön plana çıkan yerler.





Ne yapmalı?

Bizim tavsiyemiz gezinize gündüz saatlerinde Bebek'ten başlamanız. Parkı, kafeleri ve mağazalarıyla ünlü bu bölgeyi elinizdeki kahveyle gezip, vaktiyle Mısır Hidivi'nin sarayı olan ve günümüzde de Mısır Konsolosluğu olarak kullanılan görkemli binanın önünden geçip Arnavutköy'e doğru yürüyün. Semtin ünlü balıkçılarını karşınızda göreceksiniz.



Nereleri görmeli?

Özellikle Arnavutköy sokakları size ilginç keşifler vaat ediyor. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan bu semtte evlerin mimarisi de bu minvalde oldukça renkli.

KARAKÖY



Yakın zamana kadar imalatçıların, toptancıların bulunduğu Karaköy, son yıllarda inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Dünyanın en iyileri listelerine giren lokantaları, kafeleri ve trend mağazalarıyla Karaköy'ün ünü Avrupa'ya da ulaşmış durumda.





Ne yapmalı?

Galata ve Tophane'yi içeren bir turdan sonra Karaköy'de lezzetli bir yemeği hakettiniz. Bölgede her damak zevkine uygun seçenekler mevcut. Üstelik yemeğinizi üçüncü dalga bir kahvecideki kahvenizle de taçlandırabilirsiniz.



Nereleri görmeli?

Karaköy, liman bölgesi olduğu için özellikle geçmişte çok kültürlü bir yapıya sahipti. Rusya'da devrimden kaçanların kurduğu kiliseler, Türk Ortodoks Kilisesi, Yeraltı Camii, Fransız Geçidi, Karaköy'de mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Çok uzak olmayan bir gelecekte İstanbul Modern de eski evine dönecek. Resim-Heykel Müzesi'nin inşaatı da sürmekte.