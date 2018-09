Sonbahar'ın en keyifli kültür turu: Eskişehir gezi rehberi

BİLİM, SANAT VE KÜLTÜR PARKI (SAZOVA PARKI)

Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Eskişehir'in en büyük parkı konumunda. Sazova Parkı olarak da bilinen bu park 400 bin metrekare genişliğinde bir alanda yer alıyor. Park çeşitli temalardan oluşuyor. Masal Şatosu bunlardan en ünlü olanı. Büyüklerin de ilgisini çeken şatonun her kulesi farklı bir özelliğe sahip. Sabancı Uzay Evi de turistlerin ilgisini çekiyor. 360 derecelik cam kubbe de çeşitli sunumları ve şovları izleyebilirsiniz. Korsan Gemisi de fotoğraf çekmek isteyenlerin akınına uğruyor. Üstelik geminin her noktasını gezebilirsiniz. Esminyatürk Türk Dünyası Şaheserleri bölümünde ise neredeyse küçük bir Türkiye görebilirsiniz.

KENTPARK

Eskişehir'in sayfiye kısmı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bir kıyı şehri değil ama onun da kendi denizi var. Porsuk Çayı'nın kenarında konumlanan Kentpark, Türkiye'nin ilk yapay plajına ev sahipliği yapıyor. Eğer yaz aylarında Eskişehir turuna giderseniz havuza girmenizi tavsiye ederiz. Havuzun aileler için ayrı bir bölümü bulunuyor. Park içerisindeki gölete de rengarenk balıklar bulunuyor.

ODUNPAZARI EVLERİ VE ÇAĞDAŞ CAM SANATLARI MÜZESİ

Odunpazarı evleri dünyaca tanınan bir üne sahip. Birbirine yapışık cumbalı evlerin olduğu daracık sokaklarda gezerken müthiş keyif alacaksınız. Yerli ve yabancı turistlerin Eskişehir'deki gözde rotaları arasında. Ayrıca Balmumu Heykeller Müzesi'de Odunpazarı'nda bulunuyor. Odunpazarında lületaşından hediyeli eşya satan küçük dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz. Şehrin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Çibörek ve Met Helvası tatmak için pek çok restoran sizi bekliyor. Odunpazarı Evleri'nin yakınında bulunan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, 2007 yılından beri hizmet veriyor. Türkiye'nin ilk cam müzesi olma özelliği taşıyor. Pek çok sanat yapıtını müzede görebilirsiniz. Zaman zaman açılan özel sergilere de denk gelebilirsiniz.

ŞELALE PARK

1.400 metrekarelik bir alan içinde yer alan Şelale Park'ta hem kentin en büyük şelalesini görebilir hem de çocuk oyun alanı, spor alanı, yürüyüş yolları ve manzaranın tadını çıkarabileceğiniz seyir terasını görebilirsiniz. Yerel lezzetleri keşfedebileceğiniz mekanlar da Şelale Park'ta bulabilirsiniz.

FRİG VADİSİ

Eskişehir'in Sivrihisar bölgesinde yer alan Frig Vadisi görülmeye değer diğer yerler arasında. Frigyalıların 3000 yıl önce kayaları oyarak yaptıkları evleri ve büyük anıtları burada görebilirsiniz. Ayrıca vadi son yıllarda balon turizmi ile sık sık gündeme geliyor. Bölgede ilk balon turunu geçtiğimiz yıl gazeteci ve influencer katılımı ile Prontotour gerçekleştirdi. Vadide Aslanlı Mabet, Gerdekkaya ve Himmet Baba Türbesi gezilecek yerler arasında.

ESKİŞEHİR HAYVANAT BAHÇESİ

Sazova Parkı'nın içerisinde bulunan hayvanat bahçesi 2017 yılının Mayıs ayında açılmış. 240'tan fazla türe ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi içinde ETİ Sualtı Dünyası, Papağan Evi ve Japon Bahçesi de bulunuyor.