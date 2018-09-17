Yeryüzünde benzersiz bir coğrafya: Pamukkale

BOL MİNERALLİ BİR KAYNAK

Bölgeyi bu hale getiren, bol mineralleri kaynak suyunun kayaçlar ile tepkimeye girmesi olmuş. Kaynağı ise görebilirsiniz. Bir nehrin kaynağını görmek kolay bir şey değildir. Kaynak, antik kent içerisindeki Kleopatra havuzunda bulunuyor. Yerden balon balon çıkan suları görebilirsiniz. Bölgenin bir kaç girişi var fakat en sakin olanı antik kent girişi. Ana girişte uzun kuyruklar var. Müzekartınız var ise sırayı beklemiyorsunuz. Beyaz alan üzerinde sular akıyor ve yer yer sert yer yer de yumuşak zeminlerde yürüyorsunuz. Doğal olan ve olmayan havuzlar da sularla birlikte gelen kil birikimleri de mevcut. Kil banyosu yapabilirsiniz.

GÖRKEMLİ ANTİK TİYATRO

Antik kentin en önemli yapısı şüphesiz antik tiyatrosu. Öyle ki skenesi dahi sapasağlam ayakta. Antik kent girişi ise nekropol (anıt mezar) alanı. Antik kentin kuzey Doğu girişinde ise büyük bir sur yapısı mevcut.

PAMUKKALE ŞARAPLARI İLE DE ÜNLÜ BİR BÖLGE

Pamukkale Denizli bölgesi Türkiye'nin en kaliteli şarap markalarından Pamukkale Şarapları markasının da üretildiği bir yer. Bölgenin toprağında çakıl, kil, kireç taşı yoğun. Kara iklimi nedeniyle geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkı yüksek. Doğası, şaraplık üzüm yetiştirmek için ideal.

MUTLAKA BİR MÜZEKART ALIN



Antik havuz ve eserler müzesi ise traverten alanının hemen üzerinde bulunuyor. Antik havuzda yüzmek ücretli. Müze ise 5? lira. Müze için müzekart yine ücretsiz. Yani 40 lira müze ücreti vermek yerine 50? ya müzekart almanız daha mantıklı. Kaldı ki Denizli'de daha çok antik alan mevcut. Bunların en güzellerinden biri de Pamukkale'nin hemen karşı tepesinde yer alan Laodikya.

PAMUKKALE'YE NE ZAMAN GİDİLİR

Denizli yazları oldukça sıcak. Hierapolis'in büyüklüğünü düşününce yazın bunaltıcı sıcakları yerine Nisan-Haziran arasındaki dönem bence en uygun zaman. Bahar sonrası yeşillenen doğanın içerisinde iyi fotoğraflar sizi bekliyor. Antik havuzun sıcaklığı sabit olduğundan endişe edecek bir şey de olmaz. Yine okulların açılmasıyla birlikte çoğu günübirlikçiler ve kalabalık ailelerden de uzak daha sakin bir havaya bürünüyor. Eylül-Ekim ayları da gayet güzel.