Yeryüzünde bir cennet: Kaş

Akdeniz sahillerinin en güzel merkezlerinden biri olan Kaş'ta yazın artan turistik hareketlilik kış mevsiminde yerini sessizlik ve huzura bırakıyor. Bu yüzden kış mevsiminde alternatif rota arayanlar ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için bölge, alternatifler arasında gösteriliyor.

Deniz, kum, güneş, dalış, tekne turu, trekking gibi alternatiflerin bulunduğu Kaş'ta antik kentler ve arkeolojik alanlar zamanda yolculuk hissi yaşatıyor. Sebze meyve, çiçek üretiminin yapıldığı, yılın her dönemi lezzetli yemekler ve deniz ürünlerinin bulunabildiği şirin ilçede turizm başlıca geçim kaynağı.

İlçe merkezinde pansiyon, butik otel ve dükkanı olan birçok kişinin Kaş'ın yüksek kesimlerindeki yayla köylerinde toprağı da bulunuyor. Yazın kavurucu sıcağında Akdeniz'in serin sularında vakit geçirdikten sonra yüksek kesimlere giderek manzaranın tadını çıkarmak, masmavi Akdeniz sularına kuş bakışı bakmak da mümkün.

Kalkan, Fethiye, Göcek gibi merkezlere olan yakın konumu ile birçok popüler noktayla birleştirilebilecek bir seyahat planı sunan şirin ilçe, huzur, keyif ve eğlence arayanlar için doğru adres.