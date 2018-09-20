Muhteşem deniziyle Gozo Adası

GOZO ADASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Gozo adası, Malta'nın en büyük ikinci adasıdır. 30 bine yakın nüfusu ile küçük bir ada olan Gozo adası oldukça turistik bir mekândır. Malta'dan Gozo adasına feribot ile geçebilirsiniz. Ortalama yarım saatlik bir yolculuktan sonra Gozo adasının harika görüntüsü ile karşılaşacaksınız. Uzun bir süre Gozo olarak bilinen ada Victoria ismini almıştır. Victoria ismini alan ada da büyük bir Bağımsızlık Meydanı bulunmaktadır ki gittiğiniz zaman muhakkak görebileceğiniz bir yerdir. Bu meydan haricinde diğer önemli meydanı ise Misrah It Tokk meydanıdır. En önemli ve en eski tarihi eserlerden biri olan Aziz George Bazilikası da kesinlikle görmeniz gereken bir yerdir. Gozo gezilecek yerler arasında, adanın batısında Dwejra koyu ve doğusunda yer alan Rocher de Champignon koyu bulunmaktadır. Bu koylar adaya farklı hava ve güzellik katmaktadır. Adanın güneyinde bulunan Xlendi koyunda ise yerleşim daha fazladır ve adanın en güzel koyudur. Gozo Herigate müzesi de adanın en önemli tarihi eserleridir. Bu müzede M.Ö dönemden kalma değerli ürünler sergilenmektedir. Cenneti andıran bu adada yaşamak veya burayı ziyaret etmeden dönemeyeceksiniz. Gozo adasının başkenti olan Victoria şehrinde muhteşem günler geçirebilirsiniz.

EN İYİ ZAMAN

Akdeniz bölgesinde bulunan Gozo adası Akdeniz iklimine sahiptir. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında sıcaklık hiçbir zaman eksileri bulmadığı için her mevsim gezilip görülecek yerdir. Ama özellikle yaz aylarında ziyaret edilmesi Gozo'da en uygun zaman olacağı için daha doğru olacaktır. Yaz aylarında ada da ki doğal güzellikleri daha iyi görüp daha rahat gezebileceksiniz.

ULAŞIM

Gozo'da ulaşım otobüs ve taksiler ile gerçekleştirilirken en çok tercih edilen ulaşımın bisiklet olduğunu söyleyebiliriz. Adayı 1–2 gün içinde bisiklet ile rahatça gezebilirsiniz. Yabancı turistler ise Malta'dan feribot ile bu adaya ulaşabilirler. Büyük bir feribot limanının olması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bu yüzden ulaşım konusunda kesinlikle sıkıntı yaşamayacaksınız.

YEME İÇME

Gozo adası mutfağında en büyük öneme sahip olan ürünler balık ve sebzedir. Tarihte birçok kültüre ev sahipliği yapan ada yemek kültürü olarak zengin bir yapıya sahiptir. Mezeleri de en çok merak edilen yemekler arasında yer almış ve gelen bütün turistlerin bu mezelerin tadına muhakkak bakmaları gerekmektedir. En önemli Gozo yemekleri Fenek, Bragio, Kapunata, Ravjul, Rikotta, Rosso Fil–Forno gibi birçok yemek çeşidinin yanında balıklar ada mutfağının vazgeçilmezleridir. Tatlı olarak Helwa, Imqaret ve Figolli en ünlü tatlılarıdır ve tadına bakmadan turunuzu tamamlamayın. Gbejniet Gozo adasına has bir peynirdir ve tadı harikadır. Pastizzi ve Qassatat en çok sevilen iki yemektir. Ada şaraplarıyla da oldukça ismini duyurmuştur.

GECE HAYATI VE EĞLENCE

Gece hayatı Gozo adasında akşamın ilk saatlerinde başlamaktadır. Gece hayatı Malta ve Gozo adası için olmazsa olmazlar arasındadır. Gozo adasında eğlencenin tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz. Açık hava kulüplerinde sabaha kadar eğlenme imkânınızın olması eğlencenin tadına varmanızı sağlamaktadır.