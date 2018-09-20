Sonbaharda uygun bütçe ile seyahat edebileceğiniz yerler

GÜNÜBİRLİK GARİPÇE KÖYÜ

İstanbul içinde olan fakat İstanbul'dan birazcık uzak olan Garipçe Köyü, adeta size sonbahar güzelliği soruyor. Şehrin yoğunluğundan uzaklaşacağınız Garipçe Köyü, Sarıyer'in biraz ilerisinde kalıyor. Buraya gitmek için kişisel bir arabanız varsa daha kolay oluyor. Güzel kahvaltı yapıp, balık yiyebileceğiniz Garipçe Köyü'ne günübirlik seyahat için oldukça güzel bir tercih olacak.

ESKİ RUM KÖYÜ TİRİLYE

Marmara Bölgesi'nin gidilecek yerlerinden biri olan Tirilye, tarihi Rum evleriyle meşhur. Bakir dokusuyla değişmeyen Tirilye Bursa'da bulunuyor. Butik otellerin daha uygun olduğu Tirilye'de hafta sonunuzu keyifle geçirebilirsiniz. Tarihi birçok kareyi fotoğraflayacağınız bu yerde keyifle geçmişi içinize çekebilirsiniz.

TRABZON'UN İNCİSİ UZUNGÖL

İstanbul'a biraz uzak olsa da sonbaharda güzelliğiyle dikkati üzerine çeken Uzungöl, size büyüleyici manzara sunuyor. Konaklama seçeneğinin oldukça fazla olduğu Uzungöl'de gök kenarında ferah bir nefes alabilirsiniz.

YEDİGÖLLER

İstanbul'a yaklaşık 300 km uzaklıkta olan Yedigöller adeta size doğa güzelliği sunuyor. Abant'a göre konaklamanın daha uygun olduğu Yedigöller'de keyifle doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Yedigöller'e gidenler tarafından bilinen ve sıklıkla tavsiye edilen Pisagor ağacını da görmeden geçmeyin.

İĞNEADA

Hem yazın hem de sonbaharda tercih edilen İğneada, dalgalarıyla meşhur. Sonbaharda daha yüksek dalgaların olduğu İğneada'da Longoz Ormanları'nın içinde keyifle zaman geçirebilirsiniz.