Haberler Seyahat Haberleri Bu semtlerin havasından geçilmiyor

Bu semtlerin havasından geçilmiyor Öyle semtler var ki popülerlikte bulundukları şehirleri bile geçiyor. Sanatçıların dokunuşlarıyla renklenen semtler vegan restoranlara, organik pazarlara ev sahipliği yapıyor. Bu semtleri ziyaret ettiğinizde kendinizi turist gibi hissetmiyor özgürce seyahatinizin tadını çıkarıyorsunuz