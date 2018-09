Bu semtlerin havasından geçilmiyor

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere merkezli yaşam kültürü dergisi Time Out verilerinden ve seyahat uzmanlarından derlenen bilgiler ışığında, dünyanın ziyaret edilmesi gereken en havalı semtleri belli oldu. Listenin ilk sırasında Madrid'in heyecan verici semti Embajadores var. Melbourne'in gece hayatı ve mimarisiyle ünlü Fitzroy semti ise listeye 10'uncu sıradan girmeyi başarıyor.Euljiro semtinin sokakları mürekkep kokuyor. Bunun sebebi de, matbaaların bu bölgede toplanmış olması. Euljiro, keşfedilmemiş gizli mekanları ve kafeleriyle ünlü. Kore'nin en ünlü kızarmış tavuk restoranlarından Manseon Hof burada. Seendosi'ye gelenler daha ilk dakikalarda hayran kalıyor. Burası yıkık bir binanın beşinci katında yer alan, neon tabelarla süslü bir mekan. Gündüzleri sanat atölyeleri düzenlenirken, geceleri renkli partiler veriliyorHighland Park, Los Angeles'ın en heyecan verici semti. Sürekli yeni mekanlar ve yeni lezzetlere kucak açıyor. York Bulvarı, vegan kafelerin ve yerel lezzetlerin bulunduğu en ünlü yeri. Otono her saat kalabalık. Gezeceğiniz yerler birbirine çok yakın olduğu için araç kullanımına gerek kalmıyor. Yürüyerek her yere kolaylıkla ulaşılabiliyor.Madrid'in ünlü semti Embajadores listeye ilk sıradan girmiş. Madrid çoğu insana göre dünyanın en heyecan verici başkenti. Embajadores de şehrin en renkli semti. Bu ünlü semtte insanlar iç içe yaşıyor. Hareket ve heyecan sokaklarından eksik olmuyor. Kuzeyde bulunan Plaza Tirso de Molina gün içinde çiçekçilerin sağlı sollu konuşlandığı mis kokulu bir çarşı. İnsanlar sabah burada vakit geçirirken, akşam meşhur gece kulübü Medias Puri'ye girmek için önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Hint yemeklerinin ağırlıkta olduğu sokak lezzetleri müşterilere çiçekli bir muşamba üzerinde servis ediliyor.Neukölln, sürekli gelişen bir semt. Bir zamanlar terkedilmiş olan semt kentsel dönüşüm ün ardından, bugün kafeler, vegan restoranlar ve sanat galerilerine ev sahipliği yapıyor. Paulinski Palme Alman mutfağını yakından tanımak için çok ideal bir yer. Restoran, sıcak bir ortama sahip. Yerel halk pazar günlerini Griessmuehle'de geçiriyor. Burası dans pistlerinin kurulduğu, benzersiz bir kanal manzarasına sahip bir bahçe.Kolombiya'nın ünlü şehirlerinden Medellin'in Nueva Villa de Aburra semti listede üçüncü sırada. Medellin size bir yerden tanıdık gelebilir, nedeni de muhtemelen Pablo Escobar'dan dolayı olacaktır. Şehrin rockçıları ve punkları bu bölgede yaşıyor. Elektronik müzik festivallerine de ev sahipliği yapıyor. La Villa ise bölgenin en ünlü plazası. At nalı şeklinde tasarlanan plazayı geçtikten sonra piknik yapabileceğiniz yeşil alanlar var.Mahallenin her köşesi restoran, mağaza ve sanat galerileriyle çevrili. Vintage Department eski tarz ürünlerin satıldığı ünlü bir mağaza. Kapıdan girdiğinizde sizi oyuncak bir kutup ayısı karşılıyor. Her cumartesi organik ürünlerin satıldığı pazar kuruluyorAtina'nın Metaxourgeio semti yıllardır terk edilmiş durumdaydı. Sanatçıların gelmesiyle canlandı. Çevredeki yapıların dış duvarlarında yerel sanatçılar tarafından çizilmiş harika grafitiler yer alıyor. Yerel sanatçılar tarafından restore edilen mekanlar da büyük ilgi görüyor. Bu mekanlar sergi, film gösterimleri, atölye ve partilere ev sahipliği yapıyor. Seychelles adlı restoranda Yunan lezzetlerinin tadını çıkarabilirsiniz. LaTraac ise şehrin parti mekanlarından biri.Eskiden bir banliyö olan Fitzroy, bugün şehrin sanat merkezi haline gelmiş. Tasarım markalar, vintage kıyafetler ve plaklar için Hip Melburnians'a uğrayabilirsiniz. Tatlı severler soluğu Lune Croissanterie'da alıyor. Çünkü Fransa'dan sonra en iyi kruvasanları burası yapıyor. Hafta sonları Rose Street Artists' Market adı altında kıyafet, mücevher, resim, heykel ve tasarım ürünlerinin satıldığı bir pazar kuruluyor. Gelen ziyaretçiler Fitzroy'un mimarisine hayran kaldıklarını belirtiyor.Tokyo'nun Yanaka semti konumu itibarıyla yılın çoğu zamanını serin geçiriyor. Mahalle antik çağlardan kalmış gibi. Ancak son yıllarda sokakların ve binaların tasarımları değişmiş, mahalleye yeni bir soluk gelmiş. Mahallede modern sanat galerileri, tapınaklar ve türbeler bir arada. Ayrıca şehrin en iyi restoranları da burada. Modern sanat galerisi Scai The Bathhouse kesinlikle gezilmesi gereken yerlerden biri. Ünlü sanatçıların 200'ün üzerinde eseri bu galeride sergileniyor.Strasbourg-Saint- Denis'in benzersiz bir tarzı var. Öyle ki kafeleri, gözde gurme restoranları ve tarihi yapılarıyla elit bir mahalle olduğunun sinyallerini semte adımınızı atar atmaz hissediyorsunuz. Pizza severler için favori adres Da Graziella. İç mekan tasarımıyla dikkat çeken restoran özel spesiyallere de sahip. Saint-Denis Store ise giyim ve aksesuvar alışverişlerinin yapıldığı yerel mağaza. Burada her bütçeye uygun ürünler satılıyor.