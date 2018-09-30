Düğünlerin adresi Türkiye

Hint kültüründe düğünün yeri bambaşka. Aileler törene gelen konukları etkilemek için devasa organizasyonlara kalkışıyor. Hintliler öyle sade, zarif ve şık detaylardan da hoşlanmıyor. Aksine kocaman dekorlar, canlı renkler ve şatafat istiyorlar. Bu lüks ve abartılı düğünü muhteşem bir destinasyonla da tamamlamayı hayal ediyorlar. Hal böyle olunca akıllara ilk Türkiye
geliyor. Gerek jeopolitik konumu gerekse farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığı ülkemiz, her ülkenin beklentisine karşılık veriyor. Hindistan
'ın zengin aileleri bu düğünleri Türkiye'de yapmak için milyonlarca euro harcıyor. Son olarak Hindistan'ın en zengin ailelerinden biri olan Gupta ailesi, LUX Bodrum Resort&Residences'ta devasa bir düğün yaptı. Otel üç gün üç gece süren, Hint kültürünü tam anlamıyla yansıtan masal gibi bir düğüne ev sahipliği yaptı.