Mısır tarihine yolculuk

Setur'un kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, 15-24 Kasım günleri arasında Mısır
Turu düzenliyor. İskenderiye'den başlayacak turun Mısır keşfi boyunca misafirler Rashid, Kahire, Abu Simbel, Asuan ile Luxor'u ve çevresindeki yerleri dolaşarak aralarında Giza Piramitleri, Kahire Mısır Ulusal Müzesi, Han El Halili Çarşısı, Edfu Tapınağı, Karnak Tapınağı, Krallar Vadisi'nin bulunduğu pek çok yeri ziyaret edecek. Tur duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
rehberliğinde gerçekleşecek.