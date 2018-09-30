Haberler Seyahat Haberleri Romantik, sürreal ve eğlenceli Marakeş

Romantik, sürreal ve eğlenceli Marakeş Avlulu, palmiye ağaçlı butik otellerinde dinlenirken, pazarlarında curcuna ve kaosun içinde kalacaksınız. Kendinizi film setinde gibi hissedip iliklerinize kadar kızıl şehri yaşayacaksınız. Üstelik Marakeş’e gitmek için en güzel zaman...