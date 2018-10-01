Hırvatistan gezilecek yerler

Hırvatistan kimine göre balkanların en güzel ülkesidir. Özelliklle gezilecek görülecek yerleri ve tarihi yapısıyla insanı içine çeken Hırvatistan, Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasındadır. Futboldaki başarısıyla da dikkat çeken Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda final oynamayı başarmışlardır. Osmanlı devleti bir dönem Hırvatistan'ın büyük bir bölümünde hakimiyet kurmuştur.

Ancak Bosna Herkes ve Sırbistan'ın aksine Osmanlı izleri günümüzde neredeyse tamamen silinmiştir. Osmanlı Hırvatistan'ın 3 bölgesinde hakimiyet kurmuştur. Bunlar, Slavonia, Dalmaçya ve Krajina'dır. Hırvatistan toprakların çok sayıda Osmanlı inşaları bulunmaktadır. Ancak maalesef bugün itibariyle tespit etmek oldukça zorlaşmıştır. Bunun nedeni ise Hırvatistan'ın uzun süren savaşlar ve istilalar sonucunda yıpranmasıdır. Hırvatistan 8 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanmıştır. Peki Hırvatistan'da gezilecek yerler neresi?

Hırvatistan'da kesin görülmesi gereken yerler!

1- Plitvice Milli Parkı: Hırvatistan'ın turistik yerlerinden biri olan Plitvice Milli Parkı, Avrupa'nın en güzel doğal harikalarından biridir. Gerçek bir doğa harikası olan bu parkta, göller, doğa, yeşillik her şeyi iç içe barındırıyor. Plitvice Milli Parkı, Hırvatistan'a gidildiği zaman kesin olarak görülüp gezilmesi gereken yerlerdendir.

2- Hvar: Hırvatistan'ın, Dalmaçya kıyısında yer alan bir Hırvat adasıdır. 13. Yüzyıldan kalmış mimarisiyle insanları geçmişlerine döndüren Hvar, turistik bir yer olması nedeniyle çok fazla dışardan insan gitmektedir.

3- Korcula: Korcula, yine Hırvatistan'da kesin olarak gezip görmeniz gereken yerlerdendir. Adriyatik'in kıyısında yer alan bu ada şirin köyleri, kumsalları şahane tatil yeridir.

4- Zadar: Venedik Cumhuriyeti'nin yıkılmasından sonra tam 8 yıl Fransa egemenliğinde kalmış bu şehir, tarihi dokusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok ülkenin kültürünü birbirine sentezleyen şehir Hırvatistan'a gidildiğinde kesin olarak görülmesi gereken yerlerdendir.

5- Pula: Pula'da aynı Zadar gibi tarih boyunca birçok devletin eline geçmiş ve farklı kültürleri birbirine sentezlemeyi başarmıştır. İçinde bulundurduğu tarihi dokusuyla insanı geçmişe götüren Pula şehri, bu günlerde en mutlu zamanlarını yaşamaktadır. Pula Hırvatistan seyahatinde kesin olarak görülmesi gereken yerlerdendir.