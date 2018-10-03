Amsterdam gidilecek müzeler nelerdir? İşte Amsterdam müzeleri

Amsterdam'ın Museumplein olarak bilinen meydanında çok önemli sanat ve kültür mekanları mevcut. Bunların arasında 7 milyondan fazla eserin ev sahibi Rijksmuseum ile Van Gogh'un en değerli tablolarının sergilendiği Van Gogh Müzesi, Amsterdam seyahati sırası mutlaka görülmesi gereken yerler.

1. Rijksmuseum

Amsterdam'ın en değerli sanat adresi. Ender rastlanabilecek sanat eserlerini ve çeşitli türde antikaları barındıran müze, 1809 yılından beri faaliyet gösteriyor. Bu devasa binanın 250 farklı odasında 5 binden fazla resim çalışması sergileniyor.

35 bin el yazması kitabın bulunduğu kütüphanesinde başta Hollanda olmak üzere Avrupa'daki kültür ve sanatın gelişimine tanıklık etmeyi mümkün kılan çok sayıda sergiye rastlanabilir. Öte yanda müzenin içerisinde orta çağ yapımı heykeller, geleneksel el işleri ve modern koleksiyonlar da yer alıyor.

2. Van Gogh Müzesi

19. yüzyılın en yaratıcı, en değerli sanatçılarından biri olan Van Gogh'un eşi benzeri bulunmayan yeteneğinin ve trajik hayatının sergilendiği Van Gogh Müzesi, her yıl yaklaşık olarak 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Çoğu sanat otoritesi tarafından dünyanın en önemli sanat galerisi olarak değerlendirilen Van Gogh Müzesi, 1973 yılında faaliyet göstermeye başladı. Müzesinin içerisin Van Gogh tarafından yapılmış 200'ün üzerinde resim, 700 mektup sergileniyor.

3. Amsterdam Tarih Müzesi

141 yılında eski bir kent yetimhanesinin yerine inşa edilen bu müzenin ziyaretçilerinin Amsterdam'ın dünya tarihi üzerindeki rolünü keşfedebilecekleri birkaç sergi bulunuyor. Müzede tarih öncesi bulgulardan şehrin orijinal fermanına, günümüzün parçalarına kadar ilgi çekici birçok tanıtım ögesi mevcut.

Müzenin içerisinde avlularda atış poligonu gibi keşfi eğlenceli yerler de bulunuyor. Müzedeki kütüphane ise şehrin tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı oldukça zengin bir edebi koleksiyona sahip.