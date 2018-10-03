Brüksel'de ne yenir? Brüksel gezilecek yerler listesi

Avvrupa'nın sürprizlerle dolu bu şehri dışarıdan bakıldığın renksiz ve soğuk gibi görünse de ziyaretçilerini şaşırtmayı başarabiliyor.

1 milyonun üzerinde nüfusu bulunan Brüksel dünya üzerindeki en kozmopolit kentlerden biri. Şehirdeki nüfusun dörtte birini yabancı ülke vatandaşları oluşturuyor.

Belçika'da hangi dil konuşuluyor?

Günlük hayatta en çok konuşulan dil Fransızca. Resmi dil Flemenkçe. Öte yandan şehrin büyük bir çoğunluğunda İngilizce de iyi konuşuluyor.

Brüksel'in gezilecek yerleri nereler?

Atomium, Avrupa'nın en ünlü minyatür parkı. Burada üç yüz ellinin üstünde minyatür yapı sergileniyor. Çocuklu aileler için tercih edilebilecek keyifli bir yapı.

Avrupa mimarısını yakından incelemek için Place Royal (Kraliyet Sarayı) ziyaret edilebilir. Şehrin yüzölçümü açısından en büyük yeşil alanı olan Brüksek Parkı'yla bir aradaki sarayın içerisinde parlamento binası da bulunuyor.

Brüksel Müzik Enstrümanları Müzesi'nde 9 binin üzerinde müzik aleti sergileniyor. Müzik tarihine keyifli bir yolculuk için ziyaret edilebilir. Burada sergilenen ürünler için 16. yüzyıldan kalma müzik aletlerinden özel koleksiyon parçalarına kadar oldukça çeşitlilikten söz edilebilir.

Belçika Kraliyet Askeri Müzesi'nde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma çeşitli kalıntılar sergileniyor. Savaş dönemine tanık olmak için bu müze ziyaret edilebilir.

Brüksel'de ne yenir?

Brükse, kişi başına en çok lokantanın düştüğü Avrupa şehri. Şehirdeki yeme içme alışkanlıkları kozmopolit yapı dolayısıyla oldukça çeşitli.

Rue Saint Boniface bölgesi, yemek için samimi bir ortam tercih edenlerin uğrak noktası. Dünya mutfaklarından örnekler denemek isteyenler ise Place du Chatelain'i tercih edebilirler.

Afrika topraklarından getirilen kakao çekirdeklerinin işlenmesi sonucunda üretimi yapılan Belçika çikolatalarının ünü tüm dünyaya nam salmış durumda.

Ülkemizde de severek tüketilen waffle, Belçika'da kuru yemiş, pudra şekeri, dondurma ve çikolata sosu ile servis ediliyor ve çıtır parçalar halinde tüketiliyor. Brüksel'in hemen her sokağında bir waffle dükkanına rastlamak mümkün.