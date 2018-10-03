Hindistan'da nereler gezilir? İşte Hindistan gezilecek yerler

Herkesin gezdiği ülkeden farklı bir beklentisi olabilir. Kimileri her seyahatinin temelinde deniz, kum, güneş üçlüsünün bulunmasını isterken kimileri normal hayatında şahit olmadığı sefalet ya da zenginliğe şahit olmak, farklı kültürel çevrelerin yaşayışlarını deneyimlemek ister.

?HİNDİSTAN'IN GEZİLECEK YERLERİ NERELER?

Hindistan gibi ülkelerde gezmek Avrupa'daki kadar kolay değildir. Beş, altı günlük bir planı olanlar Delhi-Agra-Jaipur rotasını takip edebilirler. On günlük bir süre boyunca Hindistan'ı gezmek isteyenler bu şehirlere Mumbai'yi de ekleyebilirler. On günün üzerinde bir süre boyunca Hindistan gezisi planlayanlar ise rotalarına Goa'yı ekleyebilir.

Madhya Pradesh'deki tapınaklar dünyaca ünlüdür. Gezginlerin en az bir gün kalmayı tercih ettikleri Hindistan'ın turizm merkezlerinden biridir.

Jaipur: Hindistan'ın en güzel kalelerine sahip olan şehridir.

Goa: Hindistanlılar bu şehri huzur olarak tanımlarlar. Ülkedeki doğal yapının en az bozulduğu şehir olarak kabul edilir. Denize girmek isteyenler Hindistan rotalarının ilk sırasına Goa şehrini yazabilirler.

Mumbai: Hindistan'ın dünyaya açılan kapısı; tüm sosyo-kültürel çevrelerin bir arada yaşamaya çalıştığı karmaşık ve bir o kadar da ilgi uyandırıcı bir şehir.

Agra: Yalnızca Tac Mahal'in bu şehirde bulunması, ziyaret edilmesi için yeterlidir.

Rishikesh: Yoga yapmak isteyenlerin uğrak noktası.

Varanasi: Hinduizm'de önemli bir yere sahip, dünyanın en eski şehirlerinden biri.

Kerela: Hindistan'ın güneyinde yer alan tam bir doğa harikası şehir.

Neden Hindistan'a gidilmeli?

Ben neredeyim böyle diye sorgulayıp, normal yaşantınızın tam aksi yaşantıların varlığına şahit olabilirsiniz.

Tac Mahal'in büyüleyici görüntüsüne hayran olursunuz.

Dünyanın en eski topraklarını görmüş olursunuz.

Tahmin edildiğinden bile ucuz bir ülkedir.

Ülkedeki dini yapılar büyüleyicidir, farklı inançlara şahit olup ufkunuzu genişletebilirsiniz.

Kendine has kültürünü muhafaza etmeyi başarmış bir ülkedir.

Hindistan, ziyaretçisine unutulmaz ve benzersiz bir deneyim sunar. Çoğu ülkenin aksine yozlaşmamış kültürüne şahit olmak, çeşitli yaşantı tarzlarını gözlemlemek mümkündür.