Interrail hangi ülkelerde geçerlidir?

Çoğunluklara öğrencilere, yalnızca bir bilet aracılığıyla istedikleri rota üzerinde, zaman sınırlaması olmadan, kendileri belirledikleri program dahilinde Avrupa'daki 30 ülkeyi gezme imkanı tanıyan Interrail, her yaştan insanın faydalanabileceği bir uygulama ancak indirimli fiyattan bilet alabilmek için öğrenci olmak gerekiyor.

Interrail biletinin herhangi bir kotası yoktur. Tükenme ihtimali bulunmaz, bu sebeple erkenden almanın bir avantajından söz edilemez.

Interrail bileti alınan yerler

Interrail uygulamasından yetkili turizm acentaları

Ülkemizde Sirkeci'de örneği görülen uluslararası bilet satışının yapıldığı garlar?

Interrail'in resmi internet sitesi

Interrail bileti türleri

Temel olarak One Countr Pass ve Global Pass olmak üzere 2 farklı tipte Interrail bileti mevcut. Bu biletler de ne kadar süreyle geçerli olduklarına ve bu söz konusu süre boyunca kaç gün boyunca seyahat etme hakkı tanıdıklarına göre kendi içlerinde kategorilendiriliyor.

Interrail Global Pass: Belirli bir süre içerisinde Avrupa'daki tüm ülkelerde trene binme olanağı tanıyan bilet türü. Bazı Baltık ülkeleri ve İngiltere hariç bu bilet türünün geçerli olduğu Avrupa ülkeleri ise şu şekilde:

Avusturya

Bulgaristan

Hırvatistan

Belçika

Bosna Hersek

Danimarka

İrlanda

Slovenya

İspanya

Macaristan

Almanya

Türkiye

Karadağ

Hollanda

Çek

İsveç

Slovakya

Sırbistan

Romanya

Portekiz

Cumhuriyeti

İsviçre

Lüksemburg

Polonya

Norveç

Makedonya

İtalya

Fransa

Finlandiya

Yunanistan

2. Interrail One Country Pass: Belirli bir zaman dilimi içerisinde yalnızca bir ülkede limitsiz bir şekilde trene binmeye olanak tanıyan bilet türü.

Bu bilet türünün geçerli olduğu ülkeler de yukarıdaki listeyle aynı.

3. Birkaç ülkenin gruplandığı bilet türleri

Balkan Flexi Pass: Tek bilet ile Romanya, Türkiye, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan ülkelerinde 2 aylık süre boyunca seyahat etmeye olanak tanıyan bilet türü.

Benelux Flexi Pass: Lüxemburg, Hollanda ve Belçika ülkelerinde 1 aylık süre boyunca tek bilet vasıtasıyla seyahat etmeye olanak tanıyan bilet türü

Greek Island Pass: Yunan Adaları arasında feribotla seyahat etmeye olanak tanıyan, 1 aylık süre boyunca geçerli bilet türü.

4. Yunanistan ya da İtalya'ya Feribotla Geçiş Biletleri

Interrail Italy Plus Pass: Yalnızca İtalya'dan Yunanistan feribotla ulaşım hakkı tanıyan bilet türü.

Interrail Greek Plus Pass: Yunanistan'dan İtalya'ya feribotla ulaşım hakkı tanıyan bilet türü.