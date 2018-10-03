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Interrail hangi ülkelerde geçerlidir?

Interrail, genç nüfusun Avrupa ülkelerini daha düşük ekonomik maliyetle gezmelerine olanak tanımak için tasarlanmış bir kombine tren biletidir. Bu bilet aynı zamanda bazı feribotlarda da geçerlidir. Örneğin Helsinki-Stockholm arasındaki ulaşımın sağlandığı feribotta kullanılabilir. Bunun yanı sıra Yunan Adalarını gezmek için de farklı bir Interrail biledi çeşidi mevcut. Peki, Interrail hangi ülkelerde geçerlidir?

Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:51
Interrail hangi ülkelerde geçerlidir?

Çoğunluklara öğrencilere, yalnızca bir bilet aracılığıyla istedikleri rota üzerinde, zaman sınırlaması olmadan, kendileri belirledikleri program dahilinde Avrupa'daki 30 ülkeyi gezme imkanı tanıyan Interrail, her yaştan insanın faydalanabileceği bir uygulama ancak indirimli fiyattan bilet alabilmek için öğrenci olmak gerekiyor.

Interrail biletinin herhangi bir kotası yoktur. Tükenme ihtimali bulunmaz, bu sebeple erkenden almanın bir avantajından söz edilemez.

Interrail bileti alınan yerler

  • Interrail uygulamasından yetkili turizm acentaları
  • Ülkemizde Sirkeci'de örneği görülen uluslararası bilet satışının yapıldığı garlar?
  • Interrail'in resmi internet sitesi

Interrail bileti türleri

Temel olarak One Countr Pass ve Global Pass olmak üzere 2 farklı tipte Interrail bileti mevcut. Bu biletler de ne kadar süreyle geçerli olduklarına ve bu söz konusu süre boyunca kaç gün boyunca seyahat etme hakkı tanıdıklarına göre kendi içlerinde kategorilendiriliyor.

  1. Interrail Global Pass: Belirli bir süre içerisinde Avrupa'daki tüm ülkelerde trene binme olanağı tanıyan bilet türü. Bazı Baltık ülkeleri ve İngiltere hariç bu bilet türünün geçerli olduğu Avrupa ülkeleri ise şu şekilde:
  • Avusturya
  • Bulgaristan
  • Hırvatistan
  • Belçika
  • Bosna Hersek
  • Danimarka
  • İrlanda
  • Slovenya
  • İspanya
  • Macaristan
  • Almanya
  • Türkiye
  • Karadağ
  • Hollanda
  • Çek
  • İsveç
  • Slovakya
  • Sırbistan
  • Romanya
  • Portekiz
  • Cumhuriyeti
  • İsviçre
  • Lüksemburg
  • Polonya
  • Norveç
  • Makedonya
  • İtalya
  • Fransa
  • Finlandiya
  • Yunanistan

2. Interrail One Country Pass: Belirli bir zaman dilimi içerisinde yalnızca bir ülkede limitsiz bir şekilde trene binmeye olanak tanıyan bilet türü.

Bu bilet türünün geçerli olduğu ülkeler de yukarıdaki listeyle aynı.

3. Birkaç ülkenin gruplandığı bilet türleri

Balkan Flexi Pass: Tek bilet ile Romanya, Türkiye, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan ülkelerinde 2 aylık süre boyunca seyahat etmeye olanak tanıyan bilet türü.

Benelux Flexi Pass: Lüxemburg, Hollanda ve Belçika ülkelerinde 1 aylık süre boyunca tek bilet vasıtasıyla seyahat etmeye olanak tanıyan bilet türü

Greek Island Pass: Yunan Adaları arasında feribotla seyahat etmeye olanak tanıyan, 1 aylık süre boyunca geçerli bilet türü.

4. Yunanistan ya da İtalya'ya Feribotla Geçiş Biletleri

Interrail Italy Plus Pass: Yalnızca İtalya'dan Yunanistan feribotla ulaşım hakkı tanıyan bilet türü.

Interrail Greek Plus Pass: Yunanistan'dan İtalya'ya feribotla ulaşım hakkı tanıyan bilet türü.

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Interrail hangi ülkelerde geçerlidir?
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