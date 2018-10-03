Interrail hangi ülkelerde geçerlidir?

Çoğunluklara öğrencilere, yalnızca bir bilet aracılığıyla istedikleri rota üzerinde, zaman sınırlaması olmadan, kendileri belirledikleri program dahilinde Avrupa'daki 30 ülkeyi gezme imkanı tanıyan Interrail, her yaştan insanın faydalanabileceği bir uygulama ancak indirimli fiyattan bilet alabilmek için öğrenci olmak gerekiyor.
Interrail biletinin herhangi bir kotası yoktur. Tükenme ihtimali bulunmaz, bu sebeple erkenden almanın bir avantajından söz edilemez.
Interrail bileti alınan yerler
Interrail bileti türleri
Temel olarak One Countr Pass ve Global Pass olmak üzere 2 farklı tipte Interrail bileti mevcut. Bu biletler de ne kadar süreyle geçerli olduklarına ve bu söz konusu süre boyunca kaç gün boyunca seyahat etme hakkı tanıdıklarına göre kendi içlerinde kategorilendiriliyor.
2. Interrail One Country Pass: Belirli bir zaman dilimi içerisinde yalnızca bir ülkede limitsiz bir şekilde trene binmeye olanak tanıyan bilet türü.
Bu bilet türünün geçerli olduğu ülkeler de yukarıdaki listeyle aynı.
3. Birkaç ülkenin gruplandığı bilet türleri
Balkan Flexi Pass: Tek bilet ile Romanya, Türkiye, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan ülkelerinde 2 aylık süre boyunca seyahat etmeye olanak tanıyan bilet türü.
Benelux Flexi Pass: Lüxemburg, Hollanda ve Belçika ülkelerinde 1 aylık süre boyunca tek bilet vasıtasıyla seyahat etmeye olanak tanıyan bilet türü
Greek Island Pass: Yunan Adaları arasında feribotla seyahat etmeye olanak tanıyan, 1 aylık süre boyunca geçerli bilet türü.
4. Yunanistan ya da İtalya'ya Feribotla Geçiş Biletleri
Interrail Italy Plus Pass: Yalnızca İtalya'dan Yunanistan feribotla ulaşım hakkı tanıyan bilet türü.
Interrail Greek Plus Pass: Yunanistan'dan İtalya'ya feribotla ulaşım hakkı tanıyan bilet türü.