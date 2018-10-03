İskeçe'de gezilecek yerler! İskeçe'ye nasıl gidilir?

İsminin eskice kelimesinden türetildiği düşünülen İskeçe, bazı Osmanlı kaynaklarında İskete ve İsketye olarak geçiyor. Yunanlıların ise Xanthi olarak isimlendirdiği şehrin kökeniyse antik kent Xantheia'ya dayanıyor.

Gümülcine ve Dedeağa. İle birlikte Batı Trakya'nın en yoğun Türk nüfuslu bölgelerinden biri olan İskeçe oldukça tarihi bir şehir. Öyle ki şehrin tarihi M.Ö. 800'lü yıllara kadar dayanıyor. 1300'lü yıllarda Türklerin yerleşim yeri haline gelen şehir, Balkan Savaşları esnasında Bulgaristan himayesine geçmiş. 1. Dünya Savaşı'nın ardından ise 1920 yılındaki halk oylamasıyla Yunanistan topraklarına dahil olan şehir, günümüzde etkileyici doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

İskeçe'deki festivaller ne zaman?

Milat öncesine dayanan bir tarihi olan İskeçe, insanı yormayacak düzeydeki modern şehir hayatı ve gelenekleriyle yılın her döneminde çok sayıda turistin uğrak noktası.

Şubat sonu ve mart başına doğru her sene düzenlenen İskeçe Karnavalı ve eylül ayının ortalarında gerçekleştirilen Kasaba Festival; İskeçe'deki hareketliliği artıran en önemli faktörler.

İskeçe'nin Ege kıyısında çok sayıda bakir kalmış plaj mevcut. Bu yönüyle özellikle yaz aylarında cıvıl cıvıl oluyor.

İskeçe'ye nasıl gidilir?

İpsala sınır kapısına 141, İstanbul'a 398 kilometre uzaklıkta bulunan İskeçe'ye özel araçla ya da İstanbul'dan kalkan otobüslerle gitmek mümkün. İstanbul'da faaliyet gösteren birçok turizm şirketinin İstanbul-Selanik seferleri İskeçe'den geçiyor. İstanbul'dan kalkan bu otobüslerle İskeçe'ye ulaşmak ise yaklaşık olarak 5,5 saat sürüyor.

Alternatif ulaşım yöntemlerinden biri de özel araç vasıtasıyla İskeçe'ye ulaşmak. İstanbul-Tekirdağ-İpsala üzerinden sınırı geçip E-90 karayolu takip edildiği takdirde yaklaşık olarak 4 saat içerisinde İskeçe'ye ulaşmak mümkün.

İskeçe; etkileyici mimari yapıları ve Osmanlı kalıntılarını taşıyan sokaklarıyla son yılların gözde tatil rotalarından biri konumunda. Dedeağaç, Kavala gibi şehirlerin de dahil edildiği bir rotada Batı Trakya'nın tarihi dokusunun keşfetmek herkes için oldukça keyifli olacaktır.