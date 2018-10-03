Vize nasıl alınır? Vize için istenen belgeler nelerdir?

Vize almak için önce bir pasaport sahibi olmak gerekiyor. Vize başvurusunda bulunacak kişinin gerekli evraklarla birlikte yapacağı başvurudan 1 ay kadar önce pasaportunu çıkartmış olması şart.

Vize nereden alınır?

Birçok ülke kendi sınırları içerisine fiilen bulunacak kişilerden vize talebinde bulunuyor. Vize seyahat edilmeyi planlanan ülkenin konsolosluk kurumlarından alınabilir. Uluslararası düzeyde kabul görmüş kurallar neticesinde başvurunun yapılacağı yere dair en ideal tercih daimi ikametin bulunduğu ülke.

Yurt dışı turları satışı gerçekleştiren ülkeler, vizeyle alakalı tüm süreci yöneterek size yardımcı olabilir. Öte yandan verdiği hizmet yalnızca vize sürecini yönetmek olan firmalar da mevcut.

Vize almadan gidilebilen bir ülke var mı?

Elbette. Bazı ülkeleri ziyaret etmeden önce vize sahibi olmaya gerek yok. Uçak bileti ve pasaportunuzun olması yeterli. Türk vatandaşlarının dünya üzerindeki ülkelerin yüzden fazlasına vize sahibi olmadan seyahat etmeleri mümkün. Gürcistan ve Ukrayna'ya pasaporta da gerek olmadan, yalnızca kimlikle girilebiliyor.

Vize için istenen belgeler nelerdir?

Vize için istenen belgeler hangi maçla seyahat edildiğine, pasaport türüne ve en önemlisi ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir. Gidiş amacına göre ortak bilgiler ise aşağıdaki gibi:

Son 6 ayda çektirilmiş biyometrik fotoğraf (Arka fonun beyaz olması şartı aranıyor.)

Seyahat sağlık sigorta

Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş vize başvuru formu

Ekonomik şartların belgelendiği çeşitli belgeler (gayrimenkul tapu belgesi, banka cüzdanı)

Son 3 aya ait maaş bordrosu

Son 3 ayı kapsayan SGK hizmet dökümü belgesi

İş yeri izin belgesi

Varsa davet yazısı

Vize başvurusunda bulunan kişi neye göre göçmen olarak kabul edilir?

Başvuru sahibinin uzun süredir düzenli bir geliri yoksa, ya da düşük maaşla çalışıp bakmakla yükümlüğü kişiler mevcutsa, başvurunun yapıldığı ülkeden o kişiye vize çıkmayabilir.