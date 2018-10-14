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Gelin odası gibi süslen Mardin Bugüne kadar Mardin’e defalarca giden yazar Nazlı Eray, çok sevdiği şehri şöyle anlatıyor: “Otantik, egzotik, insanın ruhuna dokunan bir kent. Temas ediyorsunuz; Mardin’i, Mezopotamya’yı ve sonsuzluğu hissediyorsunuz. Geceleri ışıklar içindeki şehir bana rahmetli annemin taktığı broşu hatırlatır”

Giriş Tarihi: 14.10.2018