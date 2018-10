Medeni yaşam doğa parkı Japonya

SAKURA

Hayatım boyunca "Bir gün Japonya 'ya gideceğim ve tüm gördüklerimi yazıya aktaracağım" diye bir kez bile hayal kurduğumu hatırlamıyorum. Çocukluğum, bir Japon'u rüyamda bile görmeden geçti. Ergenliğim ise daha fena. Haritanın Pasifik tarafı yoktu adeta! Gençliğimde Perge, Side, Alanya ve Mahmure Kalesi'nde karşıma çıkan Japonlar ise 'ellerindeki fotoğraf makinelerini hayalimizde bile canlandıramadığımız misafirler' imgesinin ötesine geçmedi. Japonya, görevli gitiğim bir ülkeydi. Peki, neden gidip gördüklerimi yazmaya karar verdim? Rehber olmaya karar verdiğim için mi? Kesinlikle hayır. Peki nedir bu Japonya yazma cüreti? Kısa bir cevabı var aslında: Japonya'yı benden önce görüp de yazmayanlar nasıl çatlamadı, anlamakta zorlandım. Nasıl yazmazsın ki böyle bir tecrübeyi? Bir kere, medeniyeti sürekli Batı'da arayanların karşısına anıt gibi yükselen bir kültürleri var Japonların. Japon hijyen pratiği insanın aklını başından alır: Temiz toplum tanımı nedir diye düşünenlerin Japonya'yı görmeden son kararlarını vermemelerini gerekir. Sokaklardan çöp kutularını kaldırırsan, kimsenin sokağı çöp atılabilir bir yer olarak algılamadığı gerçeğini demiyorum sadece. Evden işyerine, kamusaldan bireysel alanlara kadar, temizlik deyince uygarlığına bir değil, beş tuğla daha ekleyen bir kültürel kapasiteye erişmiş Japonlar. Bu gözle bakılınca, Japonya, Batı'nın 'uygarlık hegemonyasının' sorgulanması için de oldukça güçlü parametreler ortaya koymuş bir medeniyet formasyonudur. Alternatif yoktur dendiği anlarda bile "Bir dakika, belki başka türlüsü de mümkün" demek için yeterince bilgi, belge ve veri ürettiklerinden ne şüphe! Japonya aslında tek kutuplu hale getirilmeye çalışılan dünyada çok kutuplu kalmak isteyenlere fazlası ile umut aşılayan bir olgudur: Medeni bir haykırıştır!Japonlar doğaya ve doğal afetlere öyle bir direniş göstermişler ki; Asya' da "Eğer başına bir deprem gelecekse, dua et Japonya'da gelsin ki; ölmeyesin!" lafı bir özdeyişe dönüşmüş. Nedir bu direniş kapasitesi? Japon, savaş ortamında nükleer saldırıya uğrar, yıkılır ama pes etmez. Barış ortamında nükleer kaza yaşar, yıkılır ama pes etmez. Depremler, kroniktir. Beşik gibi sallanır o adalar ama ne sallanma. Bir sağa bir sola değil, hem sağa hem sola... Bazı tayfunlar, depremleri aratır hale gelir. Göller deniz olur, ırmaklar okyanuslara benzer. Sıcaklar da vurur sağdan soldan, soğuklar da! Yaşam, o kadar zordur ki; bazen bir lokma için bin çaba gerekmez de her lokma için bin çaba gerekir desem yeridir.Japonya'da marketten domates alırsan, gerçekten domates yersin. Eskiden İsmet abimle muz bahçemizde çıkan 'deli domates' fidelerini ot diye ineklere atardık da yediremezdik! Şimdilerde bu domates, çeri oldu, kilosu normalin üç katından satılıyor. Meğer, gerçek domates buymuş! İneklerin yiyeyemeceği kadar aroması güçlü domatesi çocukluğumdaki muz tarlaları anılarımdan sonra ilke kez Japon marketlerde gördüm. Eşim, oğlumuz Eren Aksel'e domates yemeyi öğretirken hiç zorlanmadım derken bunu kastediyordu sanırım! Bir kavuna Anadolu yollarında bir kavun için ödediğimiz paranın bin katını ödeyerek alırsın ama bu kavunu bir kere yediğinde bundan sonra yediğin hiçbir şeye kavun demezsin! Ya da mango eğer Asya'dan gelirse bire satılır ama Japonya' da üretildi ise bine satılır hem de daha bahçede çiçek halinde iken. Japon çiftçileri, ortalama yaşları 65'in üzerinde olmasına rağmen sebze ve meyve üretirken adeta bir cerrah ya da maestro titizliği ile işlerini yaparlar: Karşılığını da buna göre alırlar. Yoksul çiftçi, Japonlar için tarihlerinin yoksulluk zamanlarından kalma acı bir hatıradır artık.Eşim Özge, bir kez bile yaşam alanlarımızda tedirginlikle beni acilen arama ihtiyacı hissetmedi oralarda yaşadığımız dönemlerde. Japon sokaklarında kadınlar sabahlara kadar sokaklarda gönüllerince gündüzlerden hiçbir fark gözetmeden yaşayabilirler. Çocuklar ise daha ilkokulda iken bile okullarına kendi başlarına ve kesinlikle tek başlarına güvenle hem giderler hem gelirler. Bu koşulları sağlayabilmiş her toplum, sanırım gelecek yüzyıllara en hazır toplumlardan biri olmalıdır, öyle değil mi?Japon bir direniş timsalı karakter formasyonunu yaşamın odağına yerleştirmiştir. Japon için acı, ancak geçici olabilir. Durmaksızın her koşulda geleceğe odaklanmadan onca başarının defalarca tekrarlanması nasıl mümkün olabilir ki? Japon acı çeker. Ama hemen çeker. Acıyı uzatarak ya da ağıda dönüştürerek geleceğe hazırlanma kapasitesini düşürmez. Geleceğinden çalmaz ya da geleceğini acı çekmek için tüketmez. Her daim kıt olan gıda için Narayama Türküleri'nde anlatılan acılarla yoğrulduğu için sahip olduğunun kıymetini de çok ama çok iyi bilir. Çalmaz, çalamaz. Çırpmaz, çırpamaz. Bu dinamik, Japonya'yı sıradan suç oranı en düşük toplumlardan birisi haline getirmeye çoktan yetmiştir. Turizm , boşuna Japonya da en hızlı gelişen sektör değil şu anda: Bütün Japonya adeta 'evrensel medeni yaşam doğa parkı' olma yolunda ilerliyor. Kentleri ve kırsalı ile, sıcaktan yanan Okinawa'sından soğuktan donan Hokkaido'suna kadar! İlk gidişinizi de sakura diye herkesin bildiğini sandığı ama aslında "Oh! bu kışı da atlattık ya; ölsem de gam yemem gari!" gibicesine Abidin'e inat çizilen bir mutluluk resmi olan ömrü kısa güzeller güzeli kiraz çiçekleri dönemine denk getirin. Gitmeden sosyal medyada buluşalım, belki birkaç öneri de bulunurum: Yazamadıklarımı aktarmak istercesine.