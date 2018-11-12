Rüya gibi bir liman şehri Bilbao!

GUGGENHEİM MÜZESİ

Ünlü mimar Frank Gehry tarafından 1997'de inşa edilen müze, dünyanın farklı yerlerinde bulunan Guggenheim Müzeleri içinde en meşhurlarından. Sıra dışı ve estetik dış mimarisiyle dikkat çeken Guggenheim Müzesi'nde, kalıcı ya da dönemsel olarak sergilenen modern sanat eserlerini inceleyebilirsiniz.





PLAZA NUEVA

64 kemerle çevrili bu kapalı alan şehrin en eski meydanı. Kahve molası vermek, dinlenmek, buradan geçen insanları izlemek, şehrin ruhuna dokunmak isteyenleri kendine çeken bu meydan 1849 yılında inşa edilmiş.

PİNTXO

İspanya'nın en zengin mutfaklarından biri olan Bask mutfağına ait Pintxo, yörenin lezzetlerini dilimlenmiş ekmeklerle tatma olanağı sunan bir atıştırmalık. Mutlaka denenmesi gereken bu lezzetin hangi çeşitlerinden yiyeceğinizse tamamen size kalmış.

NERVİON NEHRİ VE ZUBİZURİ KÖPRÜSÜ

Nervion Nehri, sahip olduğu farklı renkle tüm ziyaretçilerinin dikkatini çekerken üzerinde yer alan Zubizuri Köprüsü ile olmazsa olmaz bir deneyim haline geliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu köprüde fotoğraflar çektirebilir, nehir kenarındaki yollarda yürüyüş yapabilirsiniz.

SAN MAMES STADYUMU

Bilbao'da yaşayanlar ve tüm Basklılar için büyük öneme sahip stadyum, Athletico Bilbao takımının maçlarını yaptığı yer. Sadece Bask kökenli futbolcular oynatan ve başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran takım, çok sayıda taraftara sahip. Maç günlerinden birinde şehirde olursanız taraftarların heyecanına ortak olmak için San Mames Stadyumu'nu ziyaret edebilirsiniz.

GÜZEL SANATLAR MÜZESİ

Bask bölgesinin 2. en büyük müzesi olan müze, Dona Casilda Iturrizar Parkı'nın içinde yer alıyor. Daha çok Bask, İspanyol ve Avrupa sanatına yönelik eserler görme şansı bulabileceğiniz müzenin ışıklarla süslenmiş zarif binası da görülmeyi bekleyen güzelliklerden.

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