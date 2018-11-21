Bodrum'da zeytinlikler içinde kütüphane

Yıla veda ediyor



Kütüphanesinin yanında görsel, işitsel ve pratik alanlara da çatısı altında yer veren, üçüncü mekan kütüphaneler kavramını temel alarak 2017'de Bodrum'da hayata geçirilen Zai, 2018'e farklı alanlarda düzenlediği etkinliklerle veda ediyor.

Özel etkinlikler yer alıyor



Yazar söyleşi ve imza günleri, film ve tiyatro gösterileri, kitap ve film okumaları, müzik dinletileri ve atölyelerle edebiyat ve sanat ilgililerini ağırlayan Zai'nin Aralık ayı programında da sanatseverler için özel etkinlikler yer alacak.