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'da zeytinlikler içinde kütüphane

’da zeytin ağaçlarının gölgesinde, klasik kütüphane algısına yeni bir yorum ekleyen , “Oku, Dinle, İzle” mottosuyla Aralık ayında da farklı deneyimlere kapı aralıyor.

Giriş Tarihi: 21.11.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:42
Bodrum'da zeytinlikler içinde kütüphane

Yıla veda ediyor

Kütüphanesinin yanında görsel, işitsel ve pratik alanlara da çatısı altında yer veren, üçüncü mekan kütüphaneler kavramını temel alarak 2017'de Bodrum'da hayata geçirilen Zai, 2018'e farklı alanlarda düzenlediği etkinliklerle veda ediyor.

Özel etkinlikler yer alıyor

Yazar söyleşi ve imza günleri, film ve tiyatro gösterileri, kitap ve film okumaları, müzik dinletileri ve atölyelerle edebiyat ve sanat ilgililerini ağırlayan Zai'nin Aralık ayı programında da sanatseverler için özel etkinlikler yer alacak.

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Bodrum'da zeytinlikler içinde kütüphane
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