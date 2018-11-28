Drakula’nın esir tutulduğu Tokat'taki kale güven altına alınıyor

Tokat Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmalarda gülle, erzak küpleri ile bazı tarihi eserlerin yanı sıra zindan bulundu. 1431- 1476 yıllarında yaşayan Eflak Beyliği Prensi Kont Drakula'nın bu zindanlarda esir tutulduğu tarihi kayıtlarda yer aldı. Ayrıca yapılan çalışmalarda kapalı durumda olan su sarnıcı 3 yılda yapılan kazı çalışmalarında açılarak 140 metre derinliğe inildi. Kalede yapılan restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan yeni alanların zarar görmemesi, kaleye gezmeye gelenlerin güvenliği için demir merdiven çalışması yapıldı. 40 metre uzunluğundaki merdiven ve seyir terası ile kaleye gezmeye gelenlerin restorasyon alanlarına girmesi engellenirken, vatandaşların da sarp kayalıkları üzerindeki kalede can güvenliklerinin korunması amaçlanıyor.





KALEYE ÇIKAN DEMİR MERDİVENLER GEÇİCİ OLARAK YAPILDI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, kalenin zemin etüdü ile birlikte yapılan sondaj kazılarında kaleye çıkış yolu olarak kullanılan alanda bazı yapı akslarının ortaya çıkmaya başladığını kaydetti. Restorasyon çalışmaları sırasında kalenin yeninden ortaya çıkarılan yapıların zarar görmemesi ve kaleye ziyarete gelenlerin güvenliği açısından geçici yürüyüş yolu yapıldığını ifade eden Çakır, "Kaleye ziyarete gelen ziyaretçilerimiz bu yapılan geçici yürüyüş yolu ile hem restorasyonda ortaya çıkan yapı izlerini tahrip etmeyecekler hemde ziyaretçilerin güvenliğini sağlamış olacağız. Kalede güvenlik görevlimiz var ama özellikle kalabalık guruplar geldiğinde çocukları kontrol etmek çok mümkün olmuyor. Kalenin üzeri oldukça sarp, düşmeleri engellemek için burada geçici bir seyir terası oluşturmak için çalışmamız devam ediyor" dedi.

Kaleye çıkış yolu olarak yapılan çalışmaların restorasyon çalışmalarına zarar vermemek adına geçici olarak yapıldığının altını çizen Müdür Çakır, "Bu çalışmalar bittiğinde kalemiz küçük bir seyir terasına kavuşmuş olacak. Ziyaretçilerimiz burada nefes alacaklar, banklar koyacağız. Bunlar geçici olarak yapılmış olacak. Restorasyon bittikten sonra bu merdivenler kaldırılarak eski haline kazandırılacak. Bu çalışmalarımız zemine hiçbir şekilde müdahale edilmeden ortaya çıkan yapılar" diye konuştu.