Bir nehir çok şehir

Dünyanın dört bir yanında birçok nehirde lüks gemilerle turlar gerçekleştiriliyor. Ben de size bir nehir turundan bahsedeceğim ve inanıyorum ki, çoğunuza bu tur çok cazip gelecek. Çünkü bu turla Amerika'nın en ünlü nehirlerinden Mississippi'de salınıp Chicago, New Orleans, St. James Parish, Vicksburg ve Memphis gibi şehirleri göreceksiniz.Üstelik eski Hollywood filmlerinde gördüğünüz buharlı bir gemiyle bu turu gerçekleştireceksiniz. Mississippi, kaynağı Minnesota eyaletinde olan ve Kanada'ya kadar uzanan büyük bir nehir. Birçok bilindik ve turistik şehrin içinden geçiyor. Bu nehirde sizi gezdirecek ve birçok şehri görmenizi sağlayacak olan ise 5 yıldızlı buharlı bir gemi olan American Queen...Bu gemiyle Mississippi Nehri'nin sularında seyahat etmek birçok açıdan konfordan daha fazlasını vaat ediyor. Tüm kabinlerde duş, WC, duşakabin, klima, telefon, saç kurutma makinesi ve TV bulunan American Queen ile nehirde ilerlerken bir yandan da spor yapıyor, spa'da stres atıyor ya da barda eğlenceli saatler geçiriyorsunuz. Bunun yanı sıra geminin en alt katındaki restoran bölümünde sabah, öğle ve akşam yemeklerinizi keyifle yiyebilirsiniz.Geminin giriş kısmında bulunan lounge bölümünde ise yerel gösteriler, nehirle ilgili sunumlar, canlı bingo oyunu, çay saati gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ayrıca her gece kabinlerinize gönderilen bilgilendirme sayesinde, bir sonraki günün programını kolaylıkla takip edebiliyorsunuz.American Queen ile Mississippi Nehri Turu'nda, Chicago, New Orleans, St. James Parish, St. Francisville, Natchez, Vicksburg, Mississippi, Helena, Memphis şehirleri görülüyor. Chicago, hareketli şehir yaşantısı, tiyatroları, müzikalleri ve devasa gökdelenleri ile öne çıkıyor. Memphis'te, Brooks Güzel Sanatlar Müzesi'ni, Elvis Presley'in evini ziyaret edip ünlü barlarında vakit geçirebilirsiniz.Zamanında birçok savaşa da göğüs germiş olan Vicksburg, şimdilerde turistlerin uğrak yeri. Savaştan kalan birçok anı, bölgeye romantik bir hava katıyor. St. James Parish, ABD'nin Lousiana eyaletinde bulunan ve dokuz mahallenin birleşmesiyle kurulan bir şehir. Buradaki tütün fabrikalarını ziyaret etmek ilginç bir deneyim olabilir. Nostaljik gemiyle New Orleans'tan başlayıp Memphis'te sona eren turdan büyük keyif alacağınızdan şüphem yok.