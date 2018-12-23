Bir Ortaçağ kaçamağı

BUGÜN NELER OLDU

Gezginler 2019'da da yollarda olacak, saklı güzellikleri keşfetmenin keyfini yaşayacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi de gezginlerin en sevdikleri başvuru kaynaklarından biri. Listede yer alan Fransız Ortaçağ şehri Carcassonne da son dönemde en çok ilgi gören duraklardan biri. 1995'de listeye eklenen şehir, 19. yüzyılın sonlarında restore edilen şatolarıyla meşhur. Fransa'nın Languedoc-Roussillon bölgesindeki Aude Nehri kıyısında, bir tepe üzerine kurulu şehir rivayetlere göre adını tarihi bir olaydan alıyor. Frank Kralı Şarlman, o dönem Müslümanların yaşadığı şehri kuşatıyor ancak şehrin kadın yöneticisi Carcas'ın direnişi karşısında pes edip geri dönüyor. Şehirde bu olayın ardından yapılan büyük kutlama sonrasında ise şehrin adı Carcassonne olarak değişip günümüze kadar geliyor.Hotel de la Cite'de nefes kesici bir manzaraya uyandığımda dikkatimi çeken kulelerdeki sarı şeritler oldu. Meğer sarı şeritler şehir listeye girdikten sonra konmuş. Ama bu durum çok eleştirilmiş. Yeni yıla girmek için Hotel de La Cite en doğru seçim. Restoranı da son derece romantik bir atmosfere sahip. Gündüz dev kuleler arasında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Küçük bir yer olduğu için hemen 15 dakikada bitiyor. Surlarla çevrili kaleyi gezdiğinizde ise kendinizi Ortaçağ'da hissedeceğiniz kesin. Hediyelik eşya satan dükkanlarda küçük biblo ve tabloların yanı sıra tasarım ürünler bulabilirsiniz.Hotel de La Cite çok romantik, görkemli bir otel. Bunun dışında DoubleTree by Hilton Carcassonne, Hotel Restaurant Le Parc Franck Putelat, Hotel du Chateau&Spa da tercih edilebilir.