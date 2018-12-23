Hoşgörü dersi Hatay

BUGÜN NELER OLDU

Benim gözümde Hatay, yaşanmamış aşk, yazılmamış kitap, okunmamış şiir gibidir. Hatay'a dair anlatılabilecek sayısız efsane ve hikayem var. Ama doğup büyüdüğüm bu toprakları anlatmaya başlamak için belki de en doğru kelime, hoşgörüdür. Söz konusu Hatay olduğunda empati, gelişigüzel seçilmiş bir sözcük olmaz. Hatay, 21'inci yüzyılda bile barışa, kardeşliğe aç bir dünyaya, binlerce yıldır eşine az rastlanır bir hoşgörü dersi vermekte. Bunu Hatay'ın her sokağında, her insanında hissedersiniz. Hatay hikayesi olan bir şehirdir. Tüm zamanların şehri Hatay bu hikayesiyle Nobel Barış Ödülü'nü hak etmektedir.Hatay'ın barış iklimi kadar cazip olan diğer yönü de, tarihsel ve kültürel zenginlikleri... Antakya'da ilk yerleşimin tarihi M.Ö 8000'e kadar uzanıyor. Hatay aynı zamanda bir efsaneler diyarıdır. Bu, olağanüstü bir tarihsel ve kültürel miras demek şüphesiz. Şehri, Büyük İskender'in ölümünden sonra Seleukos kuruyor. Daha sonra pek çok medeniyet gelip geçiyor bu topraklardan; Partlar, Sasaniler, Bizanslılar, Abbasiler, Tolunoğulları, Akşitler, Hamdanoğulları, Selçuklular, Haçlılar, Memlûklar ve Osmanlılar... Bunca yılın izleri Hatay'da en çarpıcı halleriyle karşımıza çıkıyor. Dünyanın ilk mağara kilisesi olan Saint Pierre Kilisesi, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Hatay'ın bir inanç ve hoşgörü merkezi olmasına katkı sağlayan St. Simon Manastırı... Hatay, ülkemizin açık hava müzesidir.Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camii de burada. Şehrin merkezinde, 1700'lerden bu yana Musevi vatandaşlarımızın kullandığı bir havra da yer alıyor. Ayrıca Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliseleri bulunuyor. Bir anlamda Hatay, dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin merkezi olan bir şehir. Dünyanın en büyük ikinci mozaik sergileme alanına sahip Arkeoloji Müzesi ve İstanbul'dan sonra zamanının en uzun surlarına sahip Antakya Kalesi de yine Hatay'da. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Amanos Dağları'nın kucağındaki bu kadim şehirle tanışmaktan memnun kalacaksınız. Tarih, kültür ve uygarlıklar merkezi olduğu kadar aynı zamanda bir lezzet şehridir. Hatay, UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilmiş bir vilayet. 600'ün üzerinde yemeğin ve 150'nin üzerinde kahvaltı çeşidinin olduğu bir yer. Şimdi sizi doğup büyüdüğüm, yollarında yürüdüğüm, derelerinde yüzdüğüm, hayallerimin şehri Hatay'ımızı görmeye davet ediyorum. Asla pişman olmayacaksınız.