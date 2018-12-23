Leyleği havada görenler için 2019 rotaları

BUGÜN NELER OLDU

2019'da nereye tatile gitmeli? Otel açılışları, kültürel aktiviteler, festivaller listesine göz attım. Ve kendim için mini bir liste çıkardım. Kaçına gidebilirim bilmiyorum ama bir yerden başlamak lazım. 2019'un en havalı destinasyonlarına siz de bir göz gezdirin. İtalya'nın güneyinden Hindistan'a pek çok farklı destinasyon bu yazıda.Matera-İtalya:İtalya'nın çizmesine gidiyoruz. Tarihi taş devrine kadar uzanan ve yerleşimin mağaralarda başladığı bir şehir Matera. Biraz Ürgüp'ü andırıyor. 2019 yılında Matera en önemli çıkışını yaşıyor. Kapadokya'dan farklı olarak buradaki mağaralar yaşanmaz ve sağlıksız durumdaydı. Ama yaklaşık 10 yıl evvel başlayan restorasyon sürecinde sona geliniyor. Yeni yılda mağaralar lüks otellere dönüşüyor. Design Hotels'e ait Sextantio Le Grotte della Civita açılıyor örneğin. 2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehirde kutlamalar ise 19 Ocak'ta başlıyor ve yıl boyu devam ediyor.Agra-Hindistan:İstikamet Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletinde, Yamuna Nehri kıyılarında yer alan Agra şehri. Babür İmparatorluğu'nun eski başkenti olan Agra, Tac Mahal'e ev sahipliği yapan yer. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri kabul edilen Tac Mahal yaklaşık bir yıldır restorasyonda idi. Minarelerin, bahçedeki havuzların ve kapıların restorasyonu 2019'da tamamlanıyor. Tüm ihtişamını görmek için kasımdan sonra bir seyahat organize edebilirsiniz. Konaklamak için Oberoi Amarvilas'ta kalabilirsiniz. Böylece odanızdan da Tac Mahal'i seyretme imkanınız olur.Gelecek hafta Noel pazarlarını gezmek için Berlin'de olacağım. Kaçırdıysanız Orta Avrupa'nın kültür, sanat ve aktivite dolu şehrini keşfetmek için yeni yıl harika bir zaman. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 30. yıldönümü şerefine şehirde yıl boyu farklı etkinlikler düzenleniyor. 16-24 Ocak'ta gerçekleşecek Bauhaus Festivali ise dünyanın farklı yerlerinden tasarımcıları buluşturmayı hedefliyor. Alman mutfağı, tasarım butikleri ve gece eğlencesi de cabası...Güney ABD'ye ziyarete ne dersiniz? Siz hiç duymamış olabilirsiniz. Ama Savannah aslında ABD'de oldukça sık ziyaret edilen yerlerden biri. Arnavut kaldırımları ve meydanlarıyla ünlü şehir 1733'te kurulmuş. Peki ama neden mi 2019'da ön plana çıkıyor? Çünkü burası tasarımın en önemli adreslerinden biri. Savannah Sanat ve Tasarım Okulu (SCAD) 2019'da 40. yılını kutluyor. Konaklamak için SCAD öğrencileri tarafından tasarlanan The Perry Lane Hotel'i tercih edebilirsiniz.Uçsuz bucaksız kızıl çölleri ve bu çölleri dev dalgalarıyla vuran Atlantik Okyanusu ile Namibya keşfedilmesi gereken en ilginç yerlerden biri. Başkent Windhoek'ten geziye başlayıp sonra vahşi doğasını keşfetmek için safariye katılabilirsiniz. Üstelik bu yıl birçok lüks otel zinciri Namibya'da yeni yer açıyor. Omaanda, Shipwreck Lodge, Serra Cafema Camp bunlardan sadece birkaçı.Ortadoğu, yeni yılda tatil destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ürdün'ün antik kenti Petra ise yine aynı yıl çıkış yakalıyor. Petra Müzesi gelecek yılın ilk aylarında açılacak. Seyahat şirketlerinin yaptığı açıklamalara bakarsak Petra'ya olan ilgi oldukça fazla artmış. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan şehir Dünyanın Yedi Harikası arasında.Biraz da sanat diyelim. Ve rotamızı Japonya'ya Seto İç Denizi'ne çevirelim. Neden mi? Nisan-kasım ayları arasında Setouchi Trienali gerçekleşecek. Yani üç yılda bir gerçekleşen bir sanat fuarı. Üstelik Naoshima, Teshima ve Megijima adalarını kapsıyor. Chichu Sanat Müzesi de yine bu bölgede. Giderseniz Yayoi Kusama ve James Turrell'in işlerini görmeyi unutmayın derim.Karayiplerin jet-set adası yılbaşını geçirmek için en sükseli destinasyonlardan biri. Yılbaşı tatilinizi planlamadıysanız da yeni yılda ziyaret etmek için doğru adreslerden biri. Geçen sene hortumların gazabına uğramıştı, yeni yılda yıldızı yeniden parlayacak gibi görünüyor. Adadaki imar planlaması sayesinde hiçbir otel ya da bina iki kattan fazla değil. Burası aynı zamanda bir gastronomi cenneti. Yıl boyunca birçok festivale de ev sahipliği yapıyor. Ocakta müzik festivali, şubatta Mardi Gras, mart ve nisan aylarında önemli yelken yarışları düzenleniyor. Lüks denilince ilk akla gelen yerlerden biri olmasına karşın yeni yılda jet-set otellerine yenileri ekleniyor. Le Guanahani ve Eden Rock St. Barth's sonbaharda kapılarını açacak.Dünyanın en küçük ülkelerinden birine gitmeye ne dersiniz? Orta Avrupa'da bir Prensliğe Lihtenştayn'a gidiyoruz. Avusturya ve Almanya'ya sınırı olan ülke büyük bir ihtimalle tatil listenizde yoktur. Ama şimdi eklemek için doğru zaman. Çünkü ülke 300. yılını festivallerle kutlamaya hazırlanıyor. Doğum günü partisi 23 Ocak'ta gerçekleşecek. 300. yılın şerefine Landesmuseum'da şubat ayında özel bir sergi açılacak. Ve yılın geri kalanında farklı yerlerde farklı etkinlikler düzenlenecek.