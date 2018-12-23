Sıcak yılbaşı

BUGÜN NELER OLDU

Yeni yılı karlar altında değil de sıcak kumların üzerinde geçirmeyi hayal ediyorsanız Dubai aklınızda bulunsun. Tatilbudur.com 29 Aralık-1 Ocak ve 30 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 3 gece 4 günlük Dubai turu düzenliyor. Dubai Creek, Emirates Towers, Sheikh Palace, Gökdelenler Caddesi ve Jumeirah Palmiye Adası ziyaret edilecek yerler arasında. Altın ve baharat çarşılarında geleneksel takıları, Arap mutfağına lezzet katan çeşnileri keşfederek şehrin tarihsel ve kültürel mirası hakkında bilgi sahibi de oluyorsunuz.