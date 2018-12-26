Göbeklitepe, Türkiye'nin turizm lokomotifi olmaya hazırlanıyor

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek senenin "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesini açıklamasının ardından yaklaşık 6 ay önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, ülkenin 2019 yılında turizmde öne çıkan mekanı olmaya hazırlanıyor - Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan: - "Göbeklitepe'yi bu yıl çok iyi değerlendireceğiz. Tarihi ören yeri ilimize, bölgemize ve ülkemize ciddi anlamda turizm getirisi sağlayacaktır. Göbeklitepe bu yıl kültür turizmi anlamında ülkemiz için lokomotif görevi üstlenecektir" - "Toplam ziyaretçi sayımız bu yıl daha bitmeden 5 milyona yaklaştı, bunun 4 milyonunu Göbeklitepe'ye günü birlik ziyaret için gelenler oluşturdu" - Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban: - "Şu an nisan-mayıs dönemi için otellerde yerler kapışılıyor, acenteler özellikle bu dönemi kapsayan aralıkta yer bulmakta zorlanıyor"

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle Şanlıurfa'daki tarihi ören yerinin, 2019'da Türkiye'nin turizm lokomotifi olması bekleniyor.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yılı turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin büyük sevincini yaşadıklarını söyledi.

Göbeklitepe'nin özellikle UNESCO asıl listesine girdikten sonra yerli ve yabancı turistlerin görmek istediği mekanların başında geldiğini belirten Aslan, her yıl bölgeye yüzlerce tur düzenlendiğini ifade etti.

Aslan, gelecek yılın "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla şehre olan ilginin çok daha net şekilde ortaya çıkacağına inandıklarını dile getirdi.

Göbeklitepe'nin kentin 2023 turizm hedefine kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayacağını vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'yi bu yıl çok iyi değerlendireceğiz. Tarihi ören yeri ilimize, bölgemize ve ülkemize ciddi anlamda turizm getirisi sağlayacaktır. Göbeklitepe 2019 kültür turizmi anlamında ülkemiz için lokomotif görevi üstlenecektir. Bu anlamda yerli ve yabancı turist açısından cezbedici bir mekan olarak öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının projelerinde tanıtım ve etkinliklerinde sürekli Göbeklitepe'nin ön planda olmasını bekliyoruz. Türkiye'nin katılacağı yurt dışı fuarlarında Göbeklitepe'ye özel önem verilecek. Göbeklitepe'nin geniş kitleler tarafından görülebilmesi için yurt içinden ve dışından bir çok seyahat acentesine yönelik bölgede info turları düzenlenecek. Göbeklitepe özelinde bilimsel, etkinlikler, sempozyumlar ve konferanslar organize edilecek."

- "Geçen yıl 5 milyon kişi gördü"

Aslan, Göbeklitepe'ye özel aralarında İngilizce, Fransızca ve Çince'nin de bulunduğu farklı 8 dilde yayın hazırladıklarını dile getirerek, gelecek yıl özellikle yabancı seyahat acenteleri için özel programlar yapmayı planladıklarını söyledi.

Şehirdeki turizm alt yapı hazırlıklarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Aslan, "Özellikle konaklama işletmelerinin artmasıyla ilgili bir beklentimiz var. Bu konuda yatırımcıların Şanlıurfa'ya özel önem vermesini istiyoruz." dedi.

Göbeklitepe'nin bu yıl Türkiye'de en çok merak edilen mekanların başında geldiğine dikkati çeken Aslan, "Göbeklitepe geçen yıl yerelde daha fazla merak edilir oldu. Özellikle Türkiye içinde yoğun bir ilgi oluştu. Ülke içinde sırf Göbeklitepe'ye özel turlar başladı. Toplam ziyaretçi sayımız bu yıl daha bitmeden 5 milyona yaklaştı, bunun 4 milyonunu Göbeklitepe'ye günü birlik ziyaret için gelenler oluşturdu. Gelecek yıllarda bu rakam çok çok daha yükselecek." diye konuştu.

- "Planınızı erken yapın önerisi"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da şehrin gelecek yıl turizmde "altın yılını" yaşayacağına inandığını söyledi.

Şanlıurfa'da turizm sezonunun başlangıcı olarak nitelendirilen nisan-mayıs dönemine ilişkin rezervasyonlarda ciddi bir hareketliliğin yaşandığını dile getiren Çoban, Göbeklitepe'yi görmek isteyenlere, ellerini çabuk tutmaları tavsiyesinde bulundu.

İnşaat halindeki otellerin bile yer bulmak için arandığına dikkati çeken Çoban, "Şu an nisan-mayıs dönemi için otellerde yerler kapışılıyor, acenteler özellikle bu dönemi kapsayan aralıkta yer bulmakta zorlanıyor. Kentte açılacak iki otelimiz daha var. Şu anda inşaatı tamamlanma aşamasında olan iki otele bile yer soranlar var. Bu iki otel de bir aya kadar turizmin hizmetine girecek. Bu durum faaliyete geçecek bu iki otelinde çok kısa sürede dolacağını gösteriyor. Bu durum turizm için oldukça umut vadeden bir gelişmedir." şeklinde konuştu.

Çoban, Göbeklitepe özelinde rehberlerin yeni bir hizmet içi eğitime tabi tutulmasını planladıklarını sözlerine ekledi.