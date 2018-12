Dubai’de dünya ayaklarınızın altında

BUGÜN NELER OLDU

Kışın soğuğundan kaçıp tam bir yaz tatili yaşamak için akla gelen ilk adreslerden biri Dubai. Denizi, kumsalları, güneşi ve gösterişli mimarisi ile ünlü ama son yıllarda dünyanın en gözde markalarını ağırlamasıyla da öne çıkıyor. Özellikle de yeme-içme ve eğlence konusunda yıldızı her geçen gün daha da yükseliyor. Dubai'nin en popüler yerlerine gittik ve yerinde deneyimledik.Jumeirah grubuna bağlı olan Al Naseem otelinin içinde yer alan mekanlardan en popülerleri Philippe Starck'ın Katsuya'sı ve Flamingo Room. İkisi de gündüz gidilecek mekanlar arasında en çok tercih edilenler. Özellikle Flamingo Room tasarım dergilerinin gözdesi, bloggerler'ın ilk adresi. Aman önceden rezervasyonunuzu mutlaka yaptırın.Atasay Kamer'in sahibi olduğu The Galliard ve Huqqa, Dubai'deki Türk yatırımları olarak dikkatleri çekiyor. Fonda Türkçe şarkılar eşliğinde sunulan deneysel Türk mutfağı örnekleri oldukça başarılı. Özellikle kadınbudu bun, tantuni taco ve trüflü mantı benim favorilerim. Bir de nargile işi burada hayli ilginç. Çoban salata hazırlar gibi nargileniz hazırlanıyor. Lübnan usulü nane, limon ve biberiye önünüzde incecik kıyılıp nargilenizin içine konuyor.Meksika, Tulum kafası yaşamak için Playa Nomade ideal. Tam bir etnik beach club. Rixos the Palm içerisinde yer alan plajda bol bol Instagram kareleri çekebilirsiniz.Kraliçe Elizabeth'in teknesi Dubai'de Port Rashid'de demirledi ve içinde The Hatch isimli bir gece kulübü yer alıyor. Burası aynı zamanda otel olarak da hizmet veriyor.Mykonos'un en eğlencelisi, adayı parti merkezi haline getiren Nammos da Dubai'de açılıyor. Malum adadaki yeri de Ortadoğulu eğlenceseverlerin eline geçmişti, burada da hakkını vereceklerdir.Türk ev sahipliğini özlediyseniz Shangri La ekibi emrinize amade. Otel, genel müdüründen pazarlama direktörüne Türklerin ağırlıkta olduğu bir ekibe sahip. Otelin içinde yer alan Shang Palace zaten İstanbul'dan tanıdık, ördeği de şahane. Otel birçok mekana beş dakika mesafede.Şehirde Uber ve Careem uygulaması kullananların işi çok kolay, çünkü her yerde bekleme noktaları ve durakları var. Keşke bizde de sorunlar yaşanmasa. Unutmadan şehrin bir diğer ilgi çekeni ise metrolar. Taksiye para vermek istemeyenler metroların VIP kısmını kullanıyor. Ayrıca kadınlara özel pembe metrolar da mevcut.Şu sıralar popüler mekanların menüsünün parlayan yıldızı Türk kahvaltısı. Anne kahvaltısını aratmayan içerikte ve lezzette kahvaltılar sabah lezzetçileri için birebir. L'Eto'nun Türk kahvaltısı en iddialısı.Dubai'ye geldiğinizde olmazsa olmazlarınız şunlar olmalı: La Mer ve City Walk'da turlamak, Dubai Garden Glow'da bol bol fotoğraf çekmek, Bvlgari'nin oteline uğramak ve de akşam saatlerinde da DIFC'de Zuma, Mina ve Gaia'ya uğrayıp şehrin popüler isimleri ile boy göstermek.Barbary isimli mekan da şehrin yeni cool'u. Kendinizi New York veya Londra'daki bir mekanda gibi hissediyorsunuz. Akşam yemeği için tercih edeceğiniz mekanın en havalı masaları iç kısımda. Dans etmek için de doğru adres. Ancak kapı çok sıkı, beklemeyi dert etmiyorsanız sorun yaşamazsınız.Platinum Heritage Dubai, çölde safari hizmeti veren ve internet üzerinden rezervasyon yaptırabileceğiniz bir site. Sizi otelinizden ciplerle almaya geliyor ve akşam yemeği dahil safari hizmeti veriyorlar. Deve ile çöl keyfi yapmak isteyenlere gelsin.Zuma şehrin klasiği. Hatta sizi İstanbul hatta New York'takinden de eğlenceli bir ortam bekliyor. Yemek sonrası da gidip eğlenebilirsiniz. Ekipte birçok Türk garson çalışıyor, yani işiniz kolay.