2019’un havalı şehirleri

BUGÜN NELER OLDU

Dünyada keşfetmek için o kadar çok yer var ki... Onlarca yer arasında nereye gideceğimize karar vermek bazen zor olabilir. Bazı şehirler var ki, onlar hakkında duyacaklarınıza şaşıracaksınız. Michelin yıldızlı restoranlarını 10'a katlayan mı dersiniz, eğlencenin dibine vuranlar mı? Yoksa doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla nefes kesenler mi? 2019'a damga vuracak şehirlere davetlisiniz.Austın, girişimciler için dünyanın en iyi şehirlerinden. Ayrıca müzik, yemek ve teknolojide de popüler. Austin'de eğlenmek ve dans etmek isteyenler The White Horse'da yerini ayırtabilir.Şaşırtıcı bir şekilde Japonya'nın başkenti Tokyo, Paris'teki Michelin yıldızlı restoranların 10 katından fazlasına sahip. Yemek ve restoran kültürü oldukça gelişmiş. Burada en trend restoranlardan birini seçerek kaliteli bir yemek deneyimi yaşamanız mümkün. Ama sadece yemek değil, Tokyo modası ve süper hızlı yaşamıyla da öne çıkıyor. Burası, renkli neon ışıkları altında Instagram dostu ünlü bir şehir.Peru'nun başkenti Lima, bulunduğu coğrafya ile muhteşem doğal güzelliklere sahip. Bir sabah dalgaların arasında gezinebilir, Pasifik Okyanusu'nun tadını çıkarabilirsiniz. Günü Museo Larco'da bulunan sanat eserlerini ziyaret ederek tamamlayabilirsiniz. Akşam ise Peru mutfağını deneyimleyeceğiniz güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Çünkü Lima, Peru mutfağının en çeşitli örneklerini sunuyor. Balık ve deniz ürünleri menülerde ilk sırayı kapmış durumdaDoğa harikaları, yaban hayatı ve iç içe yaşayan samimi halkıyla Cape Town, Güney Afrika'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Zeitz Çağdaş Afrika Sanatı Müzesi yeni açıldı ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Cape Town'da bir diğer uğrak noktası Masa Dağı. Gelen ziyaretçiler, dünyanın en etkileyici gün batımlarından birini görebilmek için dağa çıkan teleferiği kullanıyor.Eğer yemek ve sanata meraklısıysanız Portekiz'in ikinci büyük şehri Porto'yu mutlaka görmelisiniz. Yerel lezzetleri oldukça iddialı. Dünyanın dört bir yanından insanlar, buranın mutfağını deneyimlemek için Porto'ya akın ediyor. Soares Dos Reis Ulusal Müzesi de Porto'nun en önemli değerlerinden biri. Portekiz'in ilk müzesi, heykelden seramiğe birçok sanat eserine ev sahipliği yapıyor.