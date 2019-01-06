Çölde Mars deneyimi

BUGÜN NELER OLDU

Geçen ay ilk kez ayak bastım Ürdün'e. Amman W Otel'in Türk genel müdürü Esra Parin'in davetlisi olarak başkent Amman'a giderken, dünyanın yedi harikasından biri olan Petra'yı göreceğim için inanılmaz heyecanlıydım. Evet, Petra çok güzeldi ama Amman'ın öncelikli görülmesi gereken yeri, bence Petra değil Wadi Rum... Marslı, Star Wars ve Aladdin gibi pek çok filme ev sahipliği yapmış olan Wadi Rum, özellikle Matt Damon'ın oynadığı Marslı (The Martian) filmi sonrası daha popüler hale gelmiş.İsmi kum vadisi anlamına gelen Wadi Rum'un asıl şöhretinin nedeni ise, Mars yüzeyini andıran kızıl kumları ve kayalıkları... Ürdün'ün en büyük çölü olan Wadi Rum, ülkenin güneyinde, Akabe'ye 40 kilometre uzaklıkta bir doğa harikası. Wadi Rum'un büyüleyici doğa manzaraları hakikaten kendinizi Mars'ta hissetmenizi sağlıyor. Zaten size bunu hissettirmek için çölde başka detaylar da düşünülmüş. Mars filminde Matt Damon'un canlandırdığı ve Mars'ta tek başına kalan karakterin yaşadığı küreye benzer özel yapıya benzer yapılardan oluşan bir glamping (doğada lüks kamp) tesisi kurulmuş. Küre biçimli bu modern çadırlarda konaklayarak Wadi Rum'un kızıl renkli kumlarının üzerinde Mars'ta yaşamanın nasıl olduğunu deneyimleyebiliyorsunuz.Sun City Camp adlı bu kampta Mars efekti yaşatan 20 çadır bulunuyor. Fütüristik görünümleriyle uzay gemilerini andıran çadırlarda dört kişi konaklayabiliyor. 40 metrekarelik çadırlarda banyo ve hatta klima sistemi dahi bulunuyor. Bu çadırlarda kalmanın en keyifli tarafı ise, göz alabildiğine uzanan çöl ve dağ manzarasına sahip terasları... Çölün gündüz görüntüsü olağanüstü ancak geceleri de gökyüzünde ayrı bir güzellik sizi bekliyor. Adeta bir yıldız örtüsünün altında oturuyormuş veya uyuyormuş gibi oluyorsunuz. Üstelik bu eşsiz deneyimi lüks bir oteldeymiş gibi konforlu bir ortamda yaşayabiliyorsunuz.Wadi Rum'da yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Ata ya da deveye binmek, cip safari, sıcak hava balonu turu ve kaya tırmanışı bunlardan bazıları. Bu aktivitelerin birçoğu, çölde yaşayan Bedeviler tarafından düzenleniyor. Böylece çölde konforlu bir konaklama yaşarken aynı zamanda hem çevreyi hem de çevrenin insanlarını tanımış oluyorsunuz. Çölü gezmek derken, Burdah Rock adlı köprüyü de mutlaka görün. Çünkü burası çölün en turistik yerlerinden biri. Instagram'cılar için ise müthiş bir fotoğraf çektirme yeri. Adı köprü ama altından bir şey geçmiyor. Bir göz yanılsaması sunuyor ve çölde bir köprünün üzerindeymiş gibi çekilen fotoğraflar ortaya çıkıyor. Kendinizi Mars gezegeninde hissedeceğiniz ve çölün büyüsü, doğanın güzelliği, gecenin sessizliği ve yıldızların pırıltısıyla sıra dışı bir tatil deneyimi yaşamak isterseniz Wadi Rum sizi bekliyor.Gökkuşağı Caddesi'nde Sufra'da birbirinden lezzetli Ürdün mezeleri ve milli yemekleri mansafı tatmalı ya da aceleniz varsa Al Quds'da falafel yemelisiniz. Eski kent merkezinde Habiba'da künefe yemeli, baharat çarşısında dolaşarak değişik baharatlar almalısınız.İstanbul'dan Ürdün'ün iki şehrine her gün uçuş var. Biri Amman, diğeri Akabe. Biz Ürdün'ün başkenti Amman'a uçtuk. Amman'a gidenlerin mutlaka görmesi gereken yerler, eski kent merkezi, antik Roma tiyatrosu, Citadel, Rainbow Street dedikleri Gökkuşağı Caddesi ve yeni kent merkezi dedikleri Abdali. Tabii ki Ürdün'e gitmişken Indiana Jones şapkasıyla kırbacı alıp Petra'ya da gitmeli. Ama en önemlisi; Amman'dan 3 saat 50 dakikalık araba yolculuğu ile ulaşabileceğiniz Wadi Rum'da sabah gün doğumunu seyredip safari yapmak ve geceleri ise yıldız saymak...