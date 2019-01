Kayak arası sosyalleşme

BUGÜN NELER OLDU

Alplerde herkesin kış tatili için farklı bir noktası var. Benim favorim Zermatt. Ulaşım çok kolay değil. Zürich'ten araç kiralayıp belli noktaya kadar gidebiliyorsunuz. Ardından trenle ulaşımı tamamlıyorsunuz. Kasabaya vardığınızda sizi nefes kesen manzarasıyla Matterhorn dağı karşılıyor. Hani şu Toblerone çikolatanın üstünde gördüğümüz dağlar. Peki ama neden Zermatt? Öncelikle gurme restoranları ve tasarım otelleriyle öne çıkıyor. Ocakta curling kupası yapılıyor. Nisanda ise Zermatt Unplugged etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 2007'den beri gerçekleşen akustik müzik festivalinin tüm dünyadan sıkı müdavimleri var. Üstelik nisan ayında kasabada hâlâ kaymak mümkün.Zermatt'taki pistler her seviyedeki kayak tutkunlarına hitap ediyor. Yine de başlangıç seviyesindeki kayak pistlerinin çok da kolay olmadığını söylemek gerek. Ama kendine güvenenler ve off-pist severler için iddialı rotalar sunuyor. Zermatt'ta kaymanın bir başka keyifli yanı ise İsviçre ve İtalya arasında yer alması. Matterhorn Ski Paradise olarak geçen ski pass ile iki ülkede kayabiliyorsunuz. Konaklamak için hem merkeze hem de tren istasyonuna yakın olan The Omnia muhteşem bir seçenek. Tasarımıyla da dikkat çeken otelin mimarı da bir Türk: Ali Tayar. Kayalıklar arasında konumlanan otele tünelden geçip asansörle ulaşıyorsunuz. Odaların manzarası da en az tasarımı kadar iddialı. Eğlence tutkunları ise kasabanın merkezindeki Unique Hotel Post'u tercih edebilir. 21 odası olmasına karşın içinde birçok restoran ve bar bulunuyor. Akşam odada canınız mı sıkıldı aşağı inip sosyalleşebiliyorsunuz. Ya da hemen karşı kapısında farklı mekan alternatifleri de bulunuyor. Zermatt'ta eğlence genelde sokağa taşıyor.Zermatt'ta her köşe başında leziz yemekler tatmak mümkün. Tüm malzemeler lokal ve en iyileri. Fondü için en iyi adres Zermatterstübli. Cervo Oteli'nin içindeki fondü barı da en popüler adreslerden biri. Hatta genelde buradaki masalar birbirini tanıyor ve herkes ayakta sanki bardaymışçasına bir muhabbet başlıyor. Hamburger, pizza gibi seçenekler için adresiniz Grampi's Bar&Club olmalı. Gece, kulübe dönüyor ve eğlence sabahın ilk ışıklarına dek uzuyor. After Seven, İsviçreli tasarımcı Heinz Julen'in imzasını taşıyor. Gurme lezzetler için tercih edilebilir. Alex Grill ise deniz mahsullerinde en iyi mekanlardan biri.