Berlin hep iyi fikir

Berlin dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri hatta bu konuda bir rol model olarak kabul görüyor. Gelen turistin yaş ortalaması 35. Ziyaretçilerin yarısı sanat ve kültür aktiviteleri için şehri tercih ediyor. Diğer yarısı ise yeme-içme ve eğlence peşinde... Duvarın yıkılışının 30. yılı olması nedeniyle 2019 ayrı bir önem taşıyor. Hali hazırda bir festival şehri olan Berlin'de bu yıl etkinlikler daha da çoğalmış. Berlin'de kültür ve sanat kadar yeşile de önem veriliyor. Kentin yüzde 30'u yeşil alan, nehir ve göllerden oluşuyor. Yol kenarlarına yüz binlerce ağaç dikilmiş. 2 bin 500 parkın olduğu şehirde yeşil alan bulmak hiç de zor değil. Yine de tavsiye isterseniz şehrin en büyük ve en popüler parkı olan Tiergarten'de soluklanabilirsiniz.Şehri gezerken adım başı tasarım dükkanları, kitapçılar ve sanat galerileri karşınıza çıkıyor. 170'in üzerinde müze ve galeriye ev sahipliği yapıyor. Müzeleri gezmeye Museumsinsel yani Müzeler Adası'ndan başlamalısınız. Spree Nehri üzerindeki küçük, yaklaşık bir kilometrelik alanı kapsayan bölümde beş önemli müze ve Berlin Katedrali yer alıyor. Hemen yanda ise Contemporary Fine Arts (Çağdaş Sanat Müzesi) ve Alman Tarihi Müzesi var. Mutlaka görmeniz gereken müze ise Pergamon. Yalnız hafta sonları kilometrelerce uzayan kuyruğa denk gelebiliyorsunuz. Bu yüzden erken gitmekte fayda var. Alman Tarihi Müzesi (German Histrorical Museum) ise savaş öncesi dönemden Hitler dönemine ve günümüze uzanan tarihi, belge, film ve fotoğraflarla anlatan etkileyici bir yer. Burayı gezmek için de minimum bir saat ayırmanızı tavsiye ederim.1961 yılında inşa edilen, baskı ve tutsaklığın sembolü olan Berlin Duvarı 1989 yılında yıkıldı ama şehrin doğu ve batı yakası arasındaki kültürel ve sosyal fark günümüzde de kendini hissettiriyor. Mitte ve Charlottenburg bölgeleri eğlence hayatının nabzının attığı bohem yerler. 24 saat ayakta olan şehirde her an yapacak bir aktivite var. Zaten günde yaklaşık bin 500 aktivite düzenleniyor. Bu rakam da şehri diğer Avrupa metropollerinin önüne geçiriyor. Uluslararası film festivalleri, tiyatro buluşmaları, opera gösterileri, klasik müzik konserleri... Her güne birkaç aktivite sığdırmak mümkün bu şehirde. Konaklamak için benim tercihim merkezde yer alan ve Brandenburg Kapısı'na bakan Hotel Adlon Kempinski oldu. Beş yıldızlı otelin bünyesindeki restoranlar ve lobi barı her daim dolu oluyor. Öyle ki zaman zaman lobide yer bulabilmek için beklemek gerekiyor. Burada konaklamasanız da bir şeyler yiyip içmek için mutlaka uğrayın.Aygün Ailesi tarafından kurulan Titanic Otelleri'nin de şehrin farklı yerlerinde şubeleri var. Özellikle Gendanmenmarkt'taki hem en sükseli restoranlara yürüme mesafesinde hem de alt katında hizmet veren Beef Grill Club'un müdavimleri arasında pek çok ünlü de var.Kahvaltı için en iddialı adreslerden birinin sahibi Türk. Sofia Didem Sözen'in Factory Girl'ü o kadar popüler oldu ki Amsterdam'da ikinci şubeyi açmaya hazırlanıyor. Darısı İstanbul'un başına. Common Ground ise Rosenthaler Platz'da Circus Oteli'nin altında servis veren bir kahvaltı mekanı. Saat 16.00'ya kadar kahvaltı servisleri devam ediyor. Ben tacolu, siyah Meksika fasulyeli, avokadolu yumurta söyledim ve bayıldım. Mekan bilgisayarla gidip tek başına çalışmak için de ideal.Şehirde Uzakdoğu mutfağı epey yaygın. Bu yüzden seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. Ama en iyilerinden biri oldukça rahat bir ambiyansa sahip Monsieur Vuong. Kapıda kuyruk oluyor ve rezervasyon kabul etmiyor. Ama hemen sıra geliyor. İçeride yabancılarla yan yana oturuyorsunuz. Biraz sıkışık bir yer. Kara tahtada günün spesiyalleri yazıyor. Fiyatlar fast food restoranı kadar. Good Friends ise rezervasyonla gitmeniz gereken başka bir Vietnam restoranı. Menü yaklaşık 50 sayfa. Seçim yapmak epey güç. Ön menüde Vietnam mutfağının modern yorumlanmış hali, arka menüde ise geleneksel hali sunuluyor. Ortaya karışık bir şeyler söyleyin. Pişman olmayacaksınız.