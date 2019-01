Biraz da karnımızı doyuralım

BUGÜN NELER OLDU

Şimdi hazır olun. Size şehrin en lezzetli adreslerini vereceğim. Üstelik birçoğu uygun fiyatlı mekanlar.Hemen hemen her mekanda leziz sosisliler bulabilirsiniz. Ama Michelin yıldızlı bir şefin elinden yemeye ne dersiniz? The Dawgs'ın şehirde üç şubesi var. Hotdog burada hot dawgs olarak geçiyor. Şef Björn Swnason yedi farklı çeşitte sunuyor. Asya usulü kimchili ve wasabili de var. Ahtapotlu olan da. Fiyatları 4 ila 9.5 euro arasında değişiyor.Ufak bir tatlı molası için adres Mitte'deki Princess Cheesecake. Ev yapımı merengler ve çeşit çeşit pastalar var. Çikolatalı crumble efsane. Yanında da kahve, çay ya da taze üzüm suyu içebilirsiniz.Şehrin en iyi İtalyan'ı kesinlikle Essenza. Şık bir yer ama çok pahalı değil. Buratta dolgulu tortellini gibi lezzetler var menüde. Bugüne kadarki en iyi tuna steak'i burada tattım.Şimdide metrekare olarak ufak ama lezzette büyük başka bir İtalyan'a gidiyoruz. Adı Muret. Çalışanların hepsi de İtalyan. Daha çok şarap-peynir mekanı. Ama iddialı bir menüsü de var. Yalnız rezervasyon yaptırmadan gitmeyin.Şinitzel ve Alman mutfağı için en iyi adres ise Aigner. Burası da rezervasyon isteyen bir yer. Et ve balık ürünleri çok lezzetli.Katz Orange ise hem Alman mutfağını tadabileceğiniz hem de 'piyasa' yapabileceğiniz bir başka adres. Defalarca The New York Times gibi gazeteler tarafından en iyiler arasında gösterilmiş bir yer burası.